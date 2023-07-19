Країні не вистачає дронів, – Кондратюк закликав Горбунова не брати в держави 33 млн на серіал

Продюсер Ігор Кондратюк звернувся до колеги Юрія Горбунова щодо використання державних коштів. Він закликав не брати 33 мільйони на знімання серіалу.

Український продюсер Ігор Кондратюк записав відеозвернення з приводу витрат державних коштів. Українців все більше обурює використання грошей на культурні чи інші проєкти, поки ЗСУ мають значно необхідніші потреби.

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Ігор Кондратюк про державні кошти

Продюсер у ролику порівняв дві новини. Перша – збір Сергія Притули для потреб спецпризначенців ГУР МО, а друга – договір студії Юрія Горбунова "Прототип Продакшн" і з ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" про створення серіалу "СМТ Інгулець".

"У мене трошечки розриває бошку. Я вчора говорив з херсонськими нацгвардійцями, що їм потрібно і скільки це коштує. Я знаю, що збори падають. І я знаю, що ці дві новини діаметрально протилежні, вони знаєте, що роблять? Вони роблять найгірше. Вони роблять з українців, які є крутою, відчайдушною волонтерською нацією, націю, яка буде сповідувати принцип – моя хата з краю. І пофігу мені ЗСУ і все інше".

Шановний Юро, на чорта зараз використовувати державні 33 мільйони, коли в країні не вистачає дронів і засобів боротьби з дронами Росії, з РЕБАми, навіщо? Я звертаюсь публічно, бо я розумію, що ти не шантажем взяв ці гроші. Їх тобі виділили. І може, це відео почують ті, хто тобі виділили. Може, в них хоч щось спрацює,

– звернувся Кондратюк до колеги.

Він зауважив, що добудова музею Голодомору буде непотрібною, якщо держава забуде про потреби солдатів. Тому закликав не використовувати державні кошти ні на що, окрім критичної інфраструктури та ЗСУ.

"Вибір простий: або дрони (та інші засоби ураження окупантів), або — серіали й барабани. Але останніми росіян з України не вигониш! (якщо й давати гроші кінобізнесу під час війни — то на документальні фільми. Які фіксуватимуть силу і незламність ЗСУ, трагедію та героїзм українців, і злочини російських варварів-окупантів)", – додав Кондратюк у підписі.

Ігор Кондратюк звернувся до Горбунова: відео

Про що йде мова

Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" кілька місяців тому оголосила про мистецький конкурс, на який було подано 123 заявки, переможцями стали 53 з них. Серед них і компанія "Прототип Продакшн", керівником якої є Юрій Горбунов. Студія планує зняти 24-серійний серіал "СМТ Інгулець" за 33 мільйони гривень.

Юрій Горбунов відповів на критику та звернення до нього у відео. На його думку "гумор зараз потрібен", до того ж новий український контент має сприяти боротьбі з Росією на інформаційному фронті. Горбунов нагадав і про свою волонтерську діяльність.