Ігор Кондратюк розсекретив гонорари на "Караоке на Майдані" та свою пенсію: які це суми
Джерело:"Слава +"
Ведучий, співавтор і продюсер телепрограми "Караоке на Майдані" Ігор Кондратюк розповів про свої гонорари на шоу. Також він поділився, чи отримує зараз пенсію.
Кондратюк зізнався, що живе за ті гроші, які раніше накопичив. Ведучий також додав, що зараз отримує до 10 тисяч гривень пенсії. На йогу думку, вона цілком "пристойна". Відтак йому зараз вистачає коштів.
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Ігор Кондратюк про гонорари на "Караоке на Майдані"
Продюсер зізнався, що за одну програму він отримував приблизно дві тисячі доларів.
За програму десь дві тисячі доларів виходило. Така сума була закладена в кошторис, який я подавав на канал. Це було ще на "Інтері". До того ж я тоді був продюсером і співавтором. І ще у нас були відсотки зі спонсорів. Коротше, я не скаржився,
– розповів Ігор Кондратюк.
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Найбільші гонорари українських зірок
- MamaRika розсекретила найбільший гонорар, який отримувала як співачка. За словами зірки, це було ще за часів проєкту Еріки. У новорічну ніч їй заплатили 8 – 10 тисяч доларів, але вона з цієї суми отримала лише 10%.
- Український актор Тарас Цимбалюк за один знімальний день заробляв від 15 до 50-70 тисяч гривень.
- Танцівник Євген Кот також розсекретив свій найбільший гонорар. Він виступав на корпоративі за кордоном і отримав декілька тисяч доларів за виступ.
- Актору Артуру Логаю за один знімальний день заплатили 13 тисяч гривень.
- Телеведуча та акторка Лілія Ребрик зізналася, що найбільший її гонорар становив 50 тисяч доларів.