Ігор Кондратюк засудив українців, які слухають "хороших росіян": "Експерти, типу знавці х**ла"

Продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк різко виступив проти росіян, яких продовжують слухати українці. Він дорікнув тим, хто вмикає в ефіри телеканалів так званих "хароших рускіх" та поділився своєю думкою про них.

Український продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк опублікував гнівний допис щодо опозиційних росіян, яких продовжують слухати українці під час війни. Думками він поділився на сторінці у фейсбуці.

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Ігор Кондратюк про хороших росіян

Ведучий обурився, що росіяни досі мають місце в українських телеефірах попри жорстоку війну.

Піонтковський, Фейгін, Ілларіонов, Чичкваркін, Латиніна, Невзоров… Як їх зараз багато, "харошіх рускіх". Великі експерти, типу знавці х*йла і своєї батьківщини-терористки-агресора. Давайте, земляки мої, слухайте, чіпляйте лапшу на свої героїчні вуха з вуст людей, яким на Україну, взагалі-то, плювати з високої башти,

– написав Ігор Кондратюк.

Продюсер зауважив, що після перемоги ці "хороші росіяни" приведуть своїх менш хороших друзів, а ці приведуть тих, хто ненавидить все українське.

"Кругами... Майже 380 років… Мільйони вбитих Росією, а ми знову впускаємо в себе якихось ординських "фейгіних-шмейгіних"... Що цікаво, наші телеметри жодного польського або американського експерта не включають в ефір. Хоча б для розбавлення цього запоребрикового потоку", – додав телеведучий.

Хто ще говорив про "хароших рускіх"