Ігор Кондратюк відповів, які стосунки його пов'язували з Оксаною Марченко

Продюсер і ведучий Ігор Кондратюк звернувся до Оксани Марченко, яка захищає чоловіка, проросійського депутата. Водночас він спростував думки про те, що колись дружив з жінкою.

Після затримання лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука його дружина Марченко закликає звільнити чоловіка. На її висловлювання відреагував Ігор Кондратюк.

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Ігор Кондратюк про Марченко

Продюсер запропонував Оксані Марченко замість звернень до українського президента записати відео для кума Путіна й закликати його піти з України.

Оксано, звернись до свого кума Путіна-х*йла, щоб забрався з України, і твій чоловік буде на волі!

– написав Ігор Кондратюк.

У коментарях до допису ведучого Кондратюку написали, що він начебто дружив з Оксаною Марченко. Та він поспішив це спростувати.

, Оксана Марченко була ведучою шоу "Х-Фактор", "Україна має талант". Водночас Ігор Кондратюк певний час брав участь у цих проєктах як суддя.

"Це до мене претензія чи просто констатуєте? Подружкою не була, колегою по роботі була. Але не я поїхав мізками, погодьтеся", – відповів продюсер.



Скриншот з фейсбуку

Зауважимо, що MELOVIN заперечив, що Оксана Марченко була доброю та привітливою ведучою, якою здавалась глядачам. За його словами, вона ображала, називала співака сатаністом і знущалась через зовнішній вигляд.