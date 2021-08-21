Ігор Кондратюк різко відреагував на виступ Ротару в Росії перед концертом у Києві

Український продюсер Ігор Кондратюк висловився щодо нещодавнього концерту Софії Ротару в Сочі. 24 серпня співачка виступить на заході до Дня Незалежності. Кондратюк заявив, що "не випустив" би співачку на сцену в Києві.

Все ще народна артистка України Софія Ротару 19 серпня з'явилась на відкритті "Нової хвилі", що пройшла в Сочі. За 5 днів після цього вона виступатиме на концерті до Дня Незалежності України. Ігор Кондратюк висловив свою думку щодо такого вчинку.

Зверніть увагу Софія Ротару виступила на "Новій хвилі" в Росії перед концертом у Києві

Ігор Кондратюк про виступ Софії Ротару

Продюсер і шоумен заявив, що після появи артистки у Росії, він би "не випускав її на сцену концерту". Чоловік наголосив, що в країні досі триває війна. У такий період просто не можна виступати як для окупантів, так і для жертв агресії.

На думку Ігоря Кондратюка, в Україні немає чітко визначеного закону про тих артистів, які заробляють гроші у двох країнах одночасно. Тому виконавці, такі як Ані Лорак, Світлана Лобода чи Софія Ротару, без жодних обмежень приймають російські нагороди та потім, без докорів сумління, виступають в Україні.

Зазначимо, що продюсер називає таких співаків колаборантами. Раніше він зазначав, що Україні необхідно на рівні закону ввести заборону на будь-які контакти своїх громадян з країною-агресором. Ігор Кондратюк розповідав, що в нього склалося враження, що держава не поважає себе і своїх громадян.

Що відомо про виступ Ротару

На міжнародний конкурс "Нова хвиля", що проходить у Сочі, Софію Ротару запросив російський композитор Ігор Крутой (який так само є народним артистом України).

Артистка погодилась та виконала пісню 2020 року "Серце розміром з Сонце".

24 серпня Ротару виступатиме на концерті "Найкращі пісні незалежності" до Дня Незалежності України на НСК "Олімпійський".

Текст публікації Ігора Кондратюка

При всій повазі до легендарності Софії Михайлівни Ротару, після її недавнього виступу на "Новой волне" в Сочі – курорті країни-агресора, я б не випускав її на сцену концерту до Дня Незалежності. Під час війни не можна одночасно виступати й для окупантів, і для жертв агресії. Цікаво, якої думки Катя Царик? Побачимо 24 серпня.

P.S. А все тому, що немає закону про колаборацію. І громадяни України Ротару, Барський, Лорак, Лобода, Царик, Зеленський та інші, кожен по-своєму трактують можливість працювати в РФ і співпрацювати з агресором. І такий стан справ – повна антидержавна маячня! Це – "свадьба в Маліновкє" з тамадою – артистом "95 Кварталу" на ім'я "Какаяразніца"! І в цьому "зелені слуги" нічим не відрізняються від інших кольорів української політики.