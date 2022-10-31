Ігор Кондратюк похвалився відзнакою за допомогу теробороні: фото нагороди

Український продюсер Ігор Кондратюк поділився, що отримав відзнаку від генерала-майора ЗСУ. Це нагрудна відзнака за допомогу територіальній обороні.

Український ведучий і продюсер Ігор Кондратюк опублікував новий допис в інстаграмі. Він показав нагороду від ЗСУ.

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Ігоря Кондратюка нагородили відзнакою

Телеведучий поділився, що його нагородили нагрудною відзнакою "Щит сил територіальної оборони". Цю нагороду йому вручив командувач сил тероборони генерал-майор ЗСУ Ігор Танцюра.

Продовжуємо разом працювати, наближувати нашу перемогу над російськими окупантами – рашистами, нацистами й вбивцями українців,

– прокоментував нагородження Ігор Кондратюк.



Ігоря Кондратюка нагородили / Фото з інстаграму продюсера



Ігоря Кондратюка нагородили / Фото з інстаграму продюсера

Нагадаємо, наприкінці лютого Ігор Кондратюк вступив до лав територіальної оборони у селі, що в бік Житомира. Він розповідав, що ходив на чергування та робив "коктейлі Молотова". Однак згодом продюсер переїхав до Львова.

Ігор Кондратюк також розповідав, що належить до четвертої хвилі мобілізації, так само, як і його сини. Сергій і Данило живуть в Києві, від повісток не ховаються, тож готові захищати країну, якщо буде потреба. Але наразі вони не воюють, бо мають проблеми зі здоров'ям.