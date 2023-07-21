Ігор Кондратюк відповів, чи пробачить мобілізованому Козловському багатомільйонний борг

Віталій Козловський після розриву контракту заборгував Ігорю Кондратюку мільйони гривень, які віддає десяток років. Продюсер відповів, чи пробачить колишньому підопічному борг у зв'язку з війною та його мобілізацією.

Продюсер Ігор Кондратюк відповів Славі Дьоміну, що не планує пробачати Віталію Козловському його борг. Адже це постанова суду, яку слід виконати. Його рішення не змінить факт, що артиста мобілізували.

Дивіться також Це до психіатра, – Ігор Кондратюк різко прокоментував перебування Винника в Німеччині

Ігор Кондратюк про борг Козловського

Продюсер нагадав, що Віталій Козловський програв усі суди, що були, а тому винен гроші. Те, що відбувається зараз з артистом, Кондратюк прокоментував так: "Це його життя". Йому важливо зараз лише те, чи виконає він рішення суду. Адже продюсер виступає за правову державу.

Якщо моє життя закінчиться, я йому пробачу. Думаю, що він повинен як чоловік заплатити те, що він винен. Вся історія. Зі мною було б те ж саме. Я ставлюся до людей так, як хочу, щоб вони ставилися до мене,

– заявив Ігор Кондратюк.

"Бачить бог, дехто з тих, хто перемагав в "Шансі" зараз мені винні більше, ніж винен Козловський. Але він єдиний, у кого не вистачило мізків зробити це по-людськи. Тому він і винен. Я не збираюсь анулювати суди, які були. Це не про милосердя. Це трохи інша історія, вона тривала в часі. Він свідомо порушував закон. Він за це був покараний судами", – додав він.

Інтерв'ю з Ігорем Кондратюком: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, сам Віталій Козловський розповідав, що за постановою суду, він винен колишньому наставнику близько 9 мільйонів гривень. Залишилося виплатити ще 2 мільйони – це він казав станом на травень. Артист скаржився, що через війну не може заробляти такі великі суми швидко.

У червні Віталія Козловського мобілізували. Він вступив до лав бригади Національної гвардії "Рубіж", що входить до складу Гвардії наступу. Минулого тижня співак завершив бойову підготовку, а 20 липня склав присягу.