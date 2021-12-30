Ідея до Нового року: ексклюзивний рецепт кручеників від Євгена Клопотенка
Джерело:24 канал
Напередодні Нового року та різдвяних застіль 24 канал цікавиться у зірок, що вони готуватимуть для своїх рідних. Особливим та дуже смачним рецептом поділився з нами кухар та представник престижного рейтингу 50 Next Євген Клопотенко.
Новорічну страву Євген Клопотенко приготував для нас разом зі своїми батьками. Процес приготування став неймовірно святковим та атмосферним, а запах від свіжоприготованих кручеників із салом та часником лоскотав рецептори.
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Клопотенко поділився, що для нього Новий рік – "це довічний союз традицій та чогось нового". Щороку він готує на святковий стіл якусь оригінальну страву.
"Декілька років тому це були індійські страви, минулого року – качка з баношем. Разом з цим Новий Рік – це сімейне свято, коли ми збираємося великою родиною, а на столі завжди є страви знайомі з дитинства. Одна з них – крученики. Це страва, яку моя мама готувала на усі свята. Традиційно вона додавала у середину чорнослив з горіхами. Але цього року я вирішив здивувати родину та зробити український твіст на нашу сімейну страву", – поділився кухар.
Він додав, що свій рецепт удосконалив начинкою з сала та часнику. Що цікаво, таку начинку цілком можна використовувати як намазку на хліб або заправку до борщу або супу. Тому, маємо надію, що рецепт вам обов'язково знадобиться і буде смакувати!
Крученими із салом та часником
Крученики із салом та часником від Клопотенка / Фото пресслужби кухаря, 24 канал
Порції: 2
Інгредієнти для страви
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250 г свинячої вирізки
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100 г сала
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1 зубчик часнику
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дрібка чебрецю
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10-12 гілочок свіжого кропу
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50 г борошна
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50 г манної крупи
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2-3 ст. л. соняшникової олії
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1 яйце
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сіль і перець до смаку
Покроковий рецепт
Візьміть 250 г свинячої вирізки, помийте, обсушіть паперовим рушником і розріжте на порційні шматочки. Кожен шматочок накрийте харчовою плівкою та відбийте, а після натріть сіллю й перцем до смаку. Якщо немає харчової плівки, можна скласти шматочки м'яса в пакет і відбити.
Євген Клопотенко готує з батьками / Фото пресслужби кухаря, 24 канал
Візьміть 100 г сала, наріжте на невеликі шматочки і перекладіть у чашу блендера, додавши 1 зубчик часнику та 10-12 гілочок кропу. Великі гілки з кропу попередньо потрібно обірвати. Також додайте дрібку чебрецю. Усі інгредієнти перебийте до однорідної маси. У цьому рецепті рекомендується використовувати сало без м'ясних прожилок.
Тепер беріть відбивну з м'яса, посередині викладайте ковбаску з сала й зелені та акуратно загортайте, фіксуючи зубочистками.
Готуємо панірування: миска з борошном, миска зі збитим яйцем і миска з манною крупою. Спочатку крученики необхідно обваляти в борошні, потім опустити в яйце і запанірувати в манній крупі. Також включіть розігріватися духовку до 180 градусів.
Євген Клопотенко готує крученики / Фото пресслужби кухаря, 24 канал
Розігрійте пательню з 2-3 ст. л. соняшникової олії та обсмажуйте крученики до золотистої скоринки з усіх боків.
Деко застеліть пергаментним папером і перекладайте крученики з пательні на деко. Поставте запікатися за температури 180 градусів 15 хвилин.
Готова страва кручеників / Фото пресслужби кухаря, 24 канал