Ідея до Нового року: ексклюзивний рецепт кручеників від Євгена Клопотенка

Напередодні Нового року та різдвяних застіль 24 канал цікавиться у зірок, що вони готуватимуть для своїх рідних. Особливим та дуже смачним рецептом поділився з нами кухар та представник престижного рейтингу 50 Next Євген Клопотенко.

Новорічну страву Євген Клопотенко приготував для нас разом зі своїми батьками. Процес приготування став неймовірно святковим та атмосферним, а запах від свіжоприготованих кручеників із салом та часником лоскотав рецептори.

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Клопотенко поділився, що для нього Новий рік – "це довічний союз традицій та чогось нового". Щороку він готує на святковий стіл якусь оригінальну страву.

"Декілька років тому це були індійські страви, минулого року – качка з баношем. Разом з цим Новий Рік – це сімейне свято, коли ми збираємося великою родиною, а на столі завжди є страви знайомі з дитинства. Одна з них – крученики. Це страва, яку моя мама готувала на усі свята. Традиційно вона додавала у середину чорнослив з горіхами. Але цього року я вирішив здивувати родину та зробити український твіст на нашу сімейну страву", – поділився кухар.

Він додав, що свій рецепт удосконалив начинкою з сала та часнику. Що цікаво, таку начинку цілком можна використовувати як намазку на хліб або заправку до борщу або супу. Тому, маємо надію, що рецепт вам обов'язково знадобиться і буде смакувати!

Крученими із салом та часником



Крученики із салом та часником від Клопотенка / Фото пресслужби кухаря, 24 канал

Інгредієнти для страви

250 г свинячої вирізки

100 г сала

1 зубчик часнику

дрібка чебрецю

10-12 гілочок свіжого кропу

50 г борошна

50 г манної крупи

2-3 ст. л. соняшникової олії

1 яйце

сіль і перець до смаку

Покроковий рецепт

45 хвилин

Візьміть 250 г свинячої вирізки, помийте, обсушіть паперовим рушником і розріжте на порційні шматочки. Кожен шматочок накрийте харчовою плівкою та відбийте, а після натріть сіллю й перцем до смаку. Якщо немає харчової плівки, можна скласти шматочки м'яса в пакет і відбити.



Євген Клопотенко готує з батьками / Фото пресслужби кухаря, 24 канал

Візьміть 100 г сала, наріжте на невеликі шматочки і перекладіть у чашу блендера, додавши 1 зубчик часнику та 10-12 гілочок кропу. Великі гілки з кропу попередньо потрібно обірвати. Також додайте дрібку чебрецю. Усі інгредієнти перебийте до однорідної маси. У цьому рецепті рекомендується використовувати сало без м'ясних прожилок.

Тепер беріть відбивну з м'яса, посередині викладайте ковбаску з сала й зелені та акуратно загортайте, фіксуючи зубочистками.

Готуємо панірування: миска з борошном, миска зі збитим яйцем і миска з манною крупою. Спочатку крученики необхідно обваляти в борошні, потім опустити в яйце і запанірувати в манній крупі. Також включіть розігріватися духовку до 180 градусів.



Євген Клопотенко готує крученики / Фото пресслужби кухаря, 24 канал

Розігрійте пательню з 2-3 ст. л. соняшникової олії та обсмажуйте крученики до золотистої скоринки з усіх боків.

Деко застеліть пергаментним папером і перекладайте крученики з пательні на деко. Поставте запікатися за температури 180 градусів 15 хвилин.



Готова страва кручеників / Фото пресслужби кухаря, 24 канал