Після 27 років шлюбу: голлівудський актор Х'ю Джекман розлучається з дружиною

Днями мережу шокувала новина про розрив однієї із найулюбленіших пар Голлівуду: зірки фільму "Люди Ікс" Х'ю Джекмана та Деборри-Лі Фернесс. Пара прожила у шлюбі 27 років.

Проте днями вони зробили спільну заяву про розрив. Зараз їхні шляхи розійшлися, тож вони вирішили розлучитися, щоб продовжити індивідуальне зростання кожного.

Це цікаво Гріх жалітися, – Сергій Середа назвав суму, яку заробляє у місяць

Х'ю Джекман розлучається з Деборрою-Лі Фернесс

Актор разом із дружиною зазначили, що майже 30 років прожили у щасливому шлюбі, втім розрив для них обох зараз буде найкращим рішенням.

Ми були благословенні прожити майже 3 десятиліття разом, як чоловік і дружина, в чудовому, люблячому шлюбі. Зараз наш шлях змінюється, і ми вирішили розійтися, щоб продовжити наше індивідуальне зростання,

– заявило зіркове подружжя.

Пара зауважила, що поки це єдина заява, яку кожен із них зробив.

Вони підсумували: "Наша сім'я була і завжди буде найвищим пріоритетом. Ми розпочинаємо цей наступний розділ із вдячністю, любов'ю та добротою. Ми дуже цінуємо ваше розуміння й повагу до приватного життя, оскільки наша родина переживає цей перехідний період у житті".



Х'ю Джекман з дружиною / Фото з інстаграму актора

Що відомо про стосунки Х'ю Джекмана та Деборри-Лі Фернесс: головне