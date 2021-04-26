Хвилина мовчання на Оскарі-2021: кому з покійних зірок віддали шану

Проведений Оскар-2021 запам'ятався не лише червоною доріжкою, вишуканими образами і лауреатами, а й щемливою хвилиною мовчання, яку щорічно проводить премія. Однак, цьогоріч вшанування пам'яті було особливим, адже зачепило не лише знаменитостей, які відійшли у вічність, а й мільйони звичайних людей, життя яких відбрала коронавірусна інфекція.
З глибокою промовою стосовно вшанування померлих на сегменті Оскара з назвою In Memoriam, виступила акторка Анджела Бассет. Жінка не лише згадала факт смерті відомих людей, а й вказала на глобальні проблеми людства, як нерівність, несправедливість, расизм та бідність, через які люди зараз страждають.
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Хвилина пам'яті на Оскарі 2021 / Фото The Academy of Motion Picture Arts and Sciences
На заході віддали велику шану Чедвіку Боузману – єдиному акторові, якого посмертно номінували на премію за роль у фільмі "Ма Рейні: мати блюзу". Боузман помер у серпні 2020 року після боротьби з раком товстої кишки.
Також, вшанували пам'ять багатьох колишніх номінантів Оскара: Яна Холма, Джорджа Сігала, Сісілі Тайсон та Макса фон Садова. Не залишились поза увагою й звичайні актори, які відійшли у вічність – Гелен Макрорі, Ірхан Хан та Яфет Котто.
Однак, деякі шанувальники помітили, що в сегменті In Memoriam не згадали кількох важливих фігур кінематографу – акторок Наї Рівери та Джессіки Волтер й актора Адама Шлезінгера.