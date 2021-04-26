С глубокой речью о чествовании умерших на сегменте Оскара с названием In Memoriam, выступила актриса Анджела Бассет. Женщина не только упомянула факт смерти известных людей, но и указала на глобальные проблемы человечества, такие как неравенство, несправедливость, расизм и бедность, из-за которых люди сейчас страдают.

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"Сегодня мы хотим почтить тех художников, которые позволили нам мечтать, первопроходцев техники и новаторов, которые увеличили нашу любовь к кино. Так что, давайте, как одна община, скажем им спасибо. Вы будете оставаться такими, какими мы помним вас в своем сердце, всегда", – сказала в речи Анджела Бассет.