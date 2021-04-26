С глубокой речью о чествовании умерших на сегменте Оскара с названием In Memoriam, выступила актриса Анджела Бассет. Женщина не только упомянула факт смерти известных людей, но и указала на глобальные проблемы человечества, такие как неравенство, несправедливость, расизм и бедность, из-за которых люди сейчас страдают.
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"Сегодня мы хотим почтить тех художников, которые позволили нам мечтать, первопроходцев техники и новаторов, которые увеличили нашу любовь к кино. Так что, давайте, как одна община, скажем им спасибо. Вы будете оставаться такими, какими мы помним вас в своем сердце, всегда", – сказала в речи Анджела Бассет.
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На мероприятии отдали большое уважение Чедвику Боузману – единственному актеру, которого посмертно номинировали на премию за роль в фильме "Ма Рейни: мать блюза". Боузман умер в августе 2020 года после борьбы с раком толстой кишки.
Также, почтили память многих бывших номинантов Оскара: Яна Холма, Джорджа Сигала, Сисили Тайсон и Макса фон Садова. Не остались без внимания и обычные актеры, которые отошли в вечность – Хелен Макрори, Ирхан Хан и Яфет Котто.
Однако, некоторые поклонники заметили, что в сегменте In Memoriam не упомянули несколько важных фигур кинематографа – актрис Наи Риверу и Джессику Уолтер и актера Адама Шлезингера.