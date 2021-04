З глибокою промовою стосовно вшанування померлих на сегменті Оскара з назвою In Memoriam, виступила акторка Анджела Бассет. Жінка не лише згадала факт смерті відомих людей, а й вказала на глобальні проблеми людства, як нерівність, несправедливість, расизм та бідність, через які люди зараз страждають.

Актуально Переможці Оскара-2021: список лауреатів престижної премії

"Сьогодні ми хочемо вшанувати тих митців, які дозволили нам мріяти, першопрохідців техніки та новаторів, які збільшили нашу любов до кіно. Тож, нумо, як одна громада, скажемо їм спасибі. Ви залишатиметеся такими, якими ми пам'ятаємо вас у своєму серці, завжди", –сказала у промові Анджела Бассет.

Хвилина пам'яті на Оскарі 2021 / Фото The Academy of Motion Picture Arts and Sciences