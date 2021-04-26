З глибокою промовою стосовно вшанування померлих на сегменті Оскара з назвою In Memoriam, виступила акторка Анджела Бассет. Жінка не лише згадала факт смерті відомих людей, а й вказала на глобальні проблеми людства, як нерівність, несправедливість, расизм та бідність, через які люди зараз страждають.

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"Сьогодні ми хочемо вшанувати тих митців, які дозволили нам мріяти, першопрохідців техніки та новаторів, які збільшили нашу любов до кіно. Тож, нумо, як одна громада, скажемо їм спасибі. Ви залишатиметеся такими, якими ми пам'ятаємо вас у своєму серці, завжди", –сказала у промові Анджела Бассет. 
 
Хвилина пам'яті на Оскарі 2021
Хвилина пам'яті на Оскарі 2021  / Фото The Academy of Motion Picture Arts and Sciences

На заході віддали велику шану Чедвіку Боузману – єдиному акторові, якого посмертно номінували на премію за роль у фільмі "Ма Рейні: мати блюзу". Боузман помер у серпні 2020 року після боротьби з раком товстої кишки. 

Також, вшанували пам'ять багатьох колишніх номінантів Оскара: Яна Холма, Джорджа Сігала, Сісілі Тайсон та Макса фон Садова. Не залишились поза увагою й звичайні актори, які  відійшли у вічність – Гелен Макрорі, Ірхан Хан та Яфет Котто.

Однак, деякі шанувальники помітили, що в сегменті In Memoriam не згадали кількох важливих фігур кінематографу – акторок Наї Рівери та Джессіки Волтер й актора Адама Шлезінгера.