На висоті понад 1800 метрів у Карпатах: Hutsul Planet презентував дебютний кліп

Проєкт Hutsul Planet з Коломиї презентував перший кліп на пісню "Весняні думи". Зйомки, що тривали добу, відбувалися на одній із вершин гірського масиву Чорногора.

Відео "Весняні думи" мальовниче, присвячене красі, самобутності та неповторності українських Карпат. Знімали його в екстремальних умовах.

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Дебютний кліп Hutsul Planet

Зйомки відбувалися на висоті понад 1800 метрів і тривали добу. Локацією для першої відеороботи Hutsul Planet обрали гору Шпиці, що розташована у Верховинському районі Івано-Франківської області.

"Відео унікальне тим, що зняте в тій частині Карпат, куди не вдасться дійти всім туриста. Шпиці та її околиці – це первозданна природа. Там краса, яку ще не знищила людина", – розповів засновник і керівник проєкту Михайло Балух.



Hutsul Planet зняли дебютний кліп у Карпатах / Фото пресслужби

Режисер Тарас Химич наголосив, що головна ідея кліпу полягала в тому, щоб показати красу наших гір. Це відео надихає на подорожі Карпатами, де можна відвернутися від повсякденних проблем і турбот, побачити неймовірні краєвиди та сповна насолодитися їх красою.

Hutsul Planet – "Весняні думи": дивіться відео онлайн