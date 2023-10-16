Художниця Соня Морозюк оголосила про заручини після зізнань про аб'юз: "Це було пекло"

Художниця Соня Морозюк повідомила про заручини. Щасливою новиною вона поділилась після того, як розповіла про пережиті стосунки з аб'юзером.

Відома художниця Соня Морозюк цими вихідними повідомила, що виходить заміж. Вона вперше детально розповіла про своє особисте життя.

Цікаво Двоє посеред лісу: Потап замилував мережу новим фото з Настею Каменських

Соня Морозюк зізналась про стосунки з хлопцем-аб’юзером

Художниця розповіла, що у 18 років по вуха закохалась. Тоді вона була повнішою на 20 кілограмів та постійно чула образи від коханого. У Соні загострився розлад харчової поведінки та з'явилась булімія. Одного разу хлопець підняв руку на дівчину.

Весь свій біль я заїдала, а потім через це все вважала себе винною, нікчемною, а коли дивилася у дзеркало, ненавиділа себе, навіть думала про самогубство. Це було справжнє пекло,

– пригадала Морозюк.

Хлопець покинув Соню, але це також стало ударом. Дівчина не хотіла виходити на вулицю й боялась, що більше ніколи не знайде кохання. У цей час вона переїхала з Харкова до Києва, а емоції викладала на картинах.

Зараз Соня відійшла від абʼюзивних стосунків, привела тіло до ладу, пропрацювала самооцінку й харчову поведінку. Вона готова відкрито ділитися з іншими дівчатами своїм досвідом, аби ніхто себе не мучив, не терпів принижень: "Бо життя одне, і ви в себе одна".

Соня Морозюк заручилась

Минулими вихідними Соня Морозюк відпочивала у Венеції. Спершу вона лише заінтригувала новими стосунками та фото з обручкою. Художниця зізналася, що сказала "так". Свого хлопця вона називає "Містер Ікс". Дівчина засвоїла помилки минулих стосунків, тому тепер ніколи не дозволить приниження й радить усім дівчатам поважати насамперед себе.



Соня Морозюк / Фото пресслужби

Кадр був зроблений на тлі Гранд-каналу у Венеції, де закохані відпочивали перед тим, як вирушити до Рима.



Соня Морозюк / Фото пресслужби