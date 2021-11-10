Хто став найсексуальнішим чоловіком планети у 2021 році – і це не Кріс Еванс

Американський актор Пол Радд став найсексуальнішим чоловіком у світі. Раніше ЗМІ повідомляли, що це буде Кріс Еванс, але інформація інсайдерів не була правдивою, тому інша, 52-річна зірка всесвіту Marvel завоювала престижне звання.

Щороку видання People визначає найсексуальніших чоловіків світу: у 2018 це був актор Ідріс Ельба, у 2019 – Джон Ледженд, у 2020 – Майкл Б. Джордан. Прийшла черга для нового красеня, який, на думку експертів, може слугувати прикладом для інших. За Полом Раддом, як і за Джаредом Лето чи Томом Крузом, закріпились жарти про те, що ці люди ніколи не старіють.

До слова Голлівудський красень: назвали ім'я найсексуальнішого чоловіка планети, – ЗМІ

Я чудово розумію, що люди, дізнавшись, що обрали мене, здивуються. Це не підроблена скромність. Просто є дуже багато людей, які заслуговували на те, щоб отримати це звання раніше за мене,

– скромно поділився голлівудський красень Пол Радд.



Пол Радд – найсексуальніший чоловік планети / Фото People

Зазначимо, що чимало фанатів зі слів інсайдерів ЗМІ припустили, що найсексуальнішим чоловіком 2021 року стане Кріс Еванс – теж зірка Marvel, якого ще знають як "Капітан Америка". Втім, цього не сталось.



Кріс Еванс міг стати першим красенем світу / Фото Time

Що відомо про Пола Радда

Знаменитий кіноактор найвідоміший за роллю Скотта Ленга (Людини-мурахи) – персонажа зі всесвіту Marvel. Він зіграв у фільмах "Перший месник: Протистояння", "Людина-мураха та Оса", "Месники: Завершення" та скоро почне зніматись у "Людині-мурасі та Осі: Квантоманія".

Загалом на його рахунку близько 100 кінострічок з головними та додатковими ролями. Його кар'єра розпочалась у 1992 році.

Щодо особистого життя, то він вже 26 років перебуває у стосунках (з них – 18 у шлюбі) з коханою Джулією Ягер. Пара виховує двох дітей: сина Джека і доньку Дарбі. Вони познайомились під час прослуховування актора на одну з ролей. Він також розповідав, що прикладом ідеального шлюбу у нього стали його батьки, які були разом все життя.



Пол Радд – найсексуальніший чоловік планети / Фото People