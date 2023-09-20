Днями пройшов конкурс "Королева України", де оргкомітет визначив ім'я переможниці. За результатами голосування національного журі представляти нашу країну на Miss Grand International 2023 буде 19-річна модель Юлія Клименко, повідомила пресслужба 24 Каналу.

До слова "Міс Україна Всесвіт" провів ребрендинг: як тепер називається конкурс краси

Хто представить Україну на Miss Grand International 2023

Юлія Клименко народилась і виросла в Києві. Вона не лише модель, але й студентка Міжрегіональної Академії управління персоналом. Вона вільно володіє трьома іноземними мовами. Захоплюється фігурним катанням та кікбоксингом. У вільний від навчання час допомагає безпритульним тваринам.

Юлія Клименко назвала перемогу – важливим кроком у житті. Вона подякувала за підтримку всім, а особливо своїй мамі. Тепер дівчина націлена на перемогу на міжнародному етапі Miss Grand International 2023.

Я хочу розповісти про нашу країну на весь світ: показати красу національного костюма та майстерність наших талановитих сучасних дизайнерів. І, звичайно, нагадати світу про страшну війну, яку веде проти нашої країни Росія. Багато хто з учасниць говорить про важливість "миру у всьому світі", але не кожна розуміє цінність цих слів так, як я,

– вважає модель.



Юлія Клименко / Фото з інстаграму Юлії Клименко

Що відомо про конкурс

Конкурс "Королева України" відбирав дівчат в онлайн-форматі. Так кожна українка з різних куточків світу мала можливість взяти участь у конкурсі краси.

Конкурсу Miss Grand International — один з найпрестижніших у світі. Сьогодні це вже не тільки дефіле у купальнику. Це культурна подія, на якій зустрічаються представники різних країн світу. Це ще один майданчик, на якому Україна може заявити про себе,

– висловився голова журі Андре Тан.

Дизайнер підкреслив, що конкурс краси – це можливість розповісти про культуру та традиції, продемонструвати витвори українських дизайнерів одягу та аксесуарів. Цікаво й те, що цього року темою конкурсу Miss Grand International – STOP WAR.

"Голос нашої представниці має прозвучати голосно, щоб через особисту історію викликати емпатію в журі та представниць інших країн. Так працює культурна дипломатія", – зауважив Андре Тан.​

Зауважимо, що минулого року на Miss Grand International були недолугі спроби примирити учасницю з України та Росії. На Балі вирішили разом поселити модель з Івано-Франківська Ольгу Василів разом з представницею країни-терориста. Та організатори почули дівчину й переселили її в іншу кімнату.