На днях прошел конкурс "Королева Украины", где оргкомитет определил имя победительницы. По результатам голосования национального жюри представлять нашу страну на Miss Grand International 2023 будет 19-летняя модель Юлия Клименко, сообщила пресс-служба 24 Каналу.

К слову "Мисс Украина Вселенная" провел ребрендинг: как теперь называется конкурс красоты

Кто представит Украину на Miss Grand International 2023

Юлия Клименко родилась и выросла в Киеве. Она не только модель, но и студентка Межрегиональной академии управления персоналом. Она свободно владеет тремя иностранными языками. Увлекается фигурным катанием и кикбоксингом. В свободное от учебы время помогает бездомным животным.

Юлия Клименко назвала победу – важным шагом в жизни. Она поблагодарила всех за поддержку, а особенно свою маму. Теперь она нацелена на победу на международном этапе Miss Grand International 2023.

Я хочу рассказать о нашей стране на весь мир: показать красоту национального костюма и мастерство наших талантливых современных дизайнеров. И, конечно, напомнить миру о страшной войне, которую ведет против нашей страны Россия. Многие из участниц говорят о важности "мира во всем мире", но не каждая понимает ценность этих слов так, как я,

– считает модель.



Юлия Клименко / Фото из инстаграма Юлии Клименко

Что известно о конкурсе

Конкурс "Королева Украины" отбирал девушек в онлайн-формате. Так, каждая украинка из разных уголков мира имела возможность принять участие в конкурсе красоты.

Конкурс Miss Grand International – один из самых престижных в мире. Сегодня это уже не только дефиле в купальнике. Это культурное событие, на котором встречаются представители разных стран мира. Это еще одна площадка, на которой Украина может заявить о себе,

– высказался председатель жюри Андре Тан.

Дизайнер подчеркнул, что конкурс красоты – это возможность рассказать о культуре и традициях, продемонстрировать произведения украинских дизайнеров одежды и аксессуаров. Интересно и то, что в этом году тема конкурса Miss Grand International – STOP WAR.

"Голос нашей представительницы должен прозвучать громко, чтобы из-за личной истории вызвать эмпатию у жюри и представительниц других стран. Так работает культурная дипломатия", – отметил Андре Тан.

Заметим, что в прошлом году на Miss Grand International были нелепые попытки примирить участницу из Украины и России. На Бали решили вместе поселить модель из Ивано-Франковска Ольга Васильев вместе с представительницей страны-террориста. Но организаторы услышали девушку и переселили ее в другую комнату.