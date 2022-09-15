Консулка Угорщини і мама трьох: хто представить Україну на "Місіс Світу-2022"

На міжнародний конкурс краси для заміжніх жінок "Місіс Світу-2022" від України поїде Тетяна Чубак з Тернополя. Вона мама трьох, президентка благодійного фонду та почесна консулка Угорщини.

Як інформує пресслужба конкурсу "Місіс Світу" в Україні, Тетяна Чубак здобула перемогу ще торік і мала б представляти країну на "Місіс Світу-2021", однак у неї виникли проблеми з візою до США. Тож за корону вона боротиметься вже цього року.

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Тетяна Чубак представить Україну на "Місіс Світу-2022"

Для мене надзвичайно приємно і відповідально представляти Україну на конкурсі красивих, чарівних, розумних і успішних жінок з усього світу "Місіс Світу". Особливо зараз, коли вкотре необхідно привернути увагу міжнародної спільноти до подій в Україні,

– поділилася Тетяна Чубак.

Варто додати, що Тетяна – почесна консулка Угорщини в Тернополі та президентка благодійного фонду "Подоляни", який опікується дітьми й дорослими з інвалідністю, людьми похилого віку, школами для дітей-сиріт. Крім того, вона виховує трьох дітей, а після 24 лютого активно збирає допомогу для бійців ЗСУ на фронт.

Віднедавна Тетяна Чубай ще й займається хореографією, бере уроки дефіле та фотопозування та створює образи для конкурсу разом з дизайнеркою Роксоланою Богуцькою.

Тетяна Чубак на національному відборі "Місіс Світу-2021" / Фото з її інстаграму