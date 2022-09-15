Как информирует пресс-служба конкурса "Миссис Мира" в Украине, Татьяна Чубак одержала победу еще в прошлом году и должна была представлять страну на "Миссис Мира-2021", однако у нее возникли проблемы с визой в США. Так что за корону она будет бороться уже в этом году.

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Татьяна Чубак представит Украину на "Миссис Мира-2022"

Для меня очень приятно и ответственно представлять Украину на конкурсе красивых, очаровательных, умных и успешных женщин со всего мира "Миссис Мира". Особенно сейчас, когда необходимо привлечь внимание международного сообщества к событиям в Украине,

– поделилась Татьяна Чубак.

Стоит добавить, что Татьяна – почетная консулка Венгрии в Тернополе и президент благотворительного фонда "Подоляны", который занимается детьми и взрослыми с инвалидностью, пожилыми людьми, школами для детей-сирот. Кроме того, она воспитывает троих детей, а после 24 февраля активно собирает помощь для бойцов ВСУ на фронт.

С недавних пор Татьяна Чубай еще и занимается хореографией, берет уроки дефиле и фотопозирования и создает образы для конкурса вместе с дизайнером Роксоланой Богуцкой.

Татьяна Чубак на национальном отборе "Миссис Мира-2021" / Фото с ее инстаграма