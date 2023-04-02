Тімур Мірошниченко припустив, хто може стати переможцем Євробачення: "Немає впевненості"

Шоумен та ведучий Тімур Мірошниченко розповів, що думає про ймовірного переможця цьогорічного Євробачення. Він не виключає можливостей України вдруге поспіль стати лідерами.

Коментатор Євробачення й ведучий Національних відборів Тімур Мірошниченко поділився думками про цьогорічний конкурс. Він розповів 24 Каналу, хто може перемогти.

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Хто переможе на Євробаченні – прогноз Тімура Мірошниченка

Україна виступатиме одразу у фіналі, тож цього року її шанси 1:26. Тімур зізнався, що ретельно стежить за прогнозами букмекерів. Він помітив, що спершу представники України були на першому місці, але після відборів в інших країнах, ці шанси зменшилися.

Коли стало відомо, що Loreen повертається, букмекерські контори просто рухнули. Зараз 40% ставлять на те, що вона переможе. Чи буде це так? Реально ніхто не може відповісти, бо на перемогу в Євробаченні впливає безліч факторів,

– вважає Тімур.

Мірошниченко зауважив, що навіть настрої населення можуть зіграти неочікуваний поворот. Тому він не впевнений, що Loreen забере кубок переможця знову. "Дуже часто так буває: всі пророкують перемогу артисту А, а ті, хто в цей день дивиться на європейському континенті, голосують за артиста X, який був вкінці списку. Тому я б не був впевнений, що виграє Loreen. Tattoo – її конкурсна пісня мені дуже подобається, але вона значно слабша, ніж Euphoria, яка перемогла у 2012 році. У мене немає впевненості, що Loreen виграє Євробачення".

Чи виграє Україна Євробачення? Все може бути. Можливо, це не дуже коректно і доречно, але ми ж не знаємо, які події будуть розгортатися на початку травня. Припустімо, що наші сили оборони зроблять щось таке неймовірне, що весь континент, весь світ буде в захваті, стоячи аплодувати. Тоді можна навіть мені з вами вийти на сцену і ми виграємо Євробачення,

– з гумором поділився Тімур.

З якою піснею їде Loreen

39-річна співачка Loreen представляла Швецію на Євробаченні у 2012 році. Тоді вона виступала з піснею Euphoria та здобула перемогу.

Цього року артистка вдруге виступить від Швеції на пісенному конкурсі. Тепер вона поїде з піснею Tattoo. Станом на 2 квітня букмекери передбачають лідерство Швеції на 46%.

Loreen – Tattoo: дивіться відео онлайн