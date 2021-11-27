Хто переможе у 2 сезоні "Холостячки": опитування

3 грудня відбудеться фінал 2 сезону романтичного проєкту "Холостячка". За серце головної героїні боротимуться Дмитро Шевченко, Андрій Задворний і Роман Свечкоренко. Як гадаєте, кого з них обере "Холостячка" для побудови стосунків поза шоу?

Далі дізнавайтеся більше про кожного з фіналістів та обирайте свого фаворита, у якого, на Вашу думку, є найбільше шансів стати переможцем.

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Фіналісти "Холостячки-2"

Дмитро Шевченко

37 роківЛьвів

Протягом трьох років Дмитро розвиває власний бізнес — клінінгову компанію, яка має великий попит у Львові. Чоловік є власником будівельної компанії, яка споруджує будинки й робить ремонти у Львові. Серед проєктів Шевченка також є студія дизайну.

У вільний від роботи час Дмитро відвідує спортзал, займається боксом, кікбоксингом. Пішки він пройшов 300 кілометрів з Португалії в Іспанію – Шлях Сантьяго.



Злата Огнєвіч і Дмитро Шевченко на першій вечірці / Фото СТБ

Андрій Задворний

32 рокиКиїв

Андрій має власне виробництво дерев'яних розвивальних іграшок для дітей від року до 10. Продає їх в Україні та за кордоном. Робота Задворного пов'язана з управлінням. Також він часто пробує себе в нових напрямках бізнесу: магазин одягу, пошиття сумок, інфобізнес.

Серед захоплень чоловіка є парапланеризм, мала авіація, баскетбол, тайський бокс, дайвінг, подорожі.



Андрій Задворний і Злата Огнєвіч на першій вечірці / Фото з інстаграму шоу

Роман Свечкоренко

31 рікКиїв

Понад 5 років чоловік займається психологією і є фахівцем у сфері жіночого щастя. Він їздить у тури містами, продає онлайн-курси та майстер-класи. Також на його сторінку в інстаграмі підписані майже мільйон користувачів.

І саме інстаграм-блог є одним з хобі Романа. Ще він надає перевагу активним видам спорту.



Роман Свечкоренко і Злата Огнєвіч на побаченні / Фото з інстаграму шоу