Кейт Міддлтон чи Камілла: хто з королівської сім'ї очолив рейтинг жінок, які найбільше надихають

У Великій Британії опублікували результати цікавого рейтингу відомих жінок, які найбільше надихають. Серед лідерів - Кейт Міддлтон, королева-консорт Камілла і Меган Маркл.

У межах кампанії Girls Out Loud у Великій Британії провели загальнонаціональне опитування серед дівчат і жінок по всій країні. Організатори визначили рейтинг осіб, які є взірцем та натхненням для жінок.

Читайте також Екоактивісти зарядили тортом у короля Чарльза ІІІ в музеї воскових фігур – відео

Принцеса Кетрін очолила рейтинг

Найперше місце у цьому списку посіла принцеса Уельська. Кейт Міддлтон набрала 35% голосів – це принесло їй перше місце. Зі значним відривом на другому місці опинилась королева-консорт Камілла з 18%, а після неї Меган Маркл – за неї проголосувало 17% респондентів.



Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Також серед надихаючих жінок у списку були колишня прем'єр-міністерка Ліз Трасс, співачка Рошель Г'юмс та акторка Емма Вотсон.

У мережі з цим опитуванням погоджуються: "Останні два з половиною роки вона була для нас світлом, що сяє, королевою жінок, якою має намагатися стати кожна дівчинка. Вона шляхетна розумна і класна", – написав користувач.

В яких ще рейтингах фігурувала Кейт Міддлтон