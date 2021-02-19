Якби мене не підібрав, то Потапа не було б: Потап розповів, хто допоміг йому розпочати кар'єру

Зараз Потап – один з найвідоміших українських реперів та продюсерів, однак думки про музичну кар'єру та сцену могли так і залишитися його мріями, якби не Вадим Лисиця. Знаменитий саундпродюсер єдиний, хто повірив у талант юного репера.

З Вадимом Лисицею Потап познайомився 2005 року. На той момент він був учасником гурту "Вхід у змінному взутті" й лише мріяв залишити свій слід в історії українського реперу. Саме старший на шість років саундпродюсер і звукорежисер допоміг артисту записати перші треки.

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Як Вадим Лисиця допоміг Потапу розпочати кар'єру

Потап розповів, що на той момент у нього не було нічого, крім пісень. Він не мав навіть 200 доларів, щоб заплатити Видиму Лисиці за роботу. Однак той погодився допомогти йому, адже оцінив талант хлопця і його шалену жагу до музики.

Якби Вадим Лисиця колись не підібрав хлопця, в якого був тільки реп і бажання, то ніякого Потапа, напевно, і не було б. Бо він один з небагатьох, хто відгукнувся на душевний порив… Він побачив в мені перспективного талановитого хлопця,

– зізнався Потап.

Артист наголосив, що вже разом вони почали "робити-робити, створювати-створювати". Так народилися успішні дуети – спочатку "Потапа і Насті", а згодом "Время и стекло". Потап зазначив, що з продюсером він давно розрахувався.

Зараз вони мають спільну студію звукозапису, про яку мріяли 15 років. Репер називає Вадима Лисицю "ризикованим хлопцем", адже цей проєкт вони наважилися реалізувати в кризу. Варто додати, що саме одному з приміщень студії Потап і Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) знімають власне шоу 2POpodcast.

"Тут абсолютно різні артисти. Тут і попартисти, і реп-артисти, вони всі спілкуються, на кухні зустрічаються, записують. Те, про що ми мріяли. Раніше не було навіть 200 доларів заплатити Вадику, а тепер у нас тут ціла двіжуха", – поділився репер.