Сейчас Потап – один из самых известных украинских рэперов и продюсеров, однако мысли о музыкальной карьере и сцене могли так и остаться его мечтами, если бы не Вадим Лисица. Знаменитый саунд-продюсер единственный, кто поверил в талант юного рэпера.

С Вадимом Лисицей Потап познакомился в 2005 году. На тот момент он был участником группы "Вхід у змінному взутті" и только мечтал оставить свой след в истории украинского рэпера. Именно старший на шесть лет саунд-продюсер и звукорежиссер помог артисту записать первые треки.

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Как Вадим Лисица помог Потапу начать карьеру

Потап рассказал, что на тот момент у него не было ничего, кроме песен. Он не имел даже 200 долларов, чтобы заплатить Видимую Лисице за работу. Однако тот согласился помочь ему, ведь оценил талант парня и его бешеную жажду к музыке.

Если бы Вадим Лисица раньше не подобрал парня, у которого был только рэп и желание, то никакого Потапа, наверное, и не было бы. Потому что он один из немногих, кто откликнулся на душевный порыв... Он увидел во мне перспективного талантливого парня,

– признался Потап.

Артист отметил, что уже вместе они начали "делать-делать, создавать-создавать". Так родились успешные дуэты – сначала "Потапа и Насти", а затем "Время и стекло". Потап отметил, что с продюсером он давно рассчитался.

Сейчас они имеют общую студию звукозаписи, о которой мечтали 15 лет. Рэпер называет Вадима Лисицу "рискованным парнем", ведь этот проект они решились реализовать в кризис. Стоит добавить, что именно в одном из помещений студии Потап и Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) снимают собственное шоу 2POpodcast.

"Здесь совершенно разные артисты. Здесь и поп-артисты, и рэп-артисты, они все общаются, на кухне встречаются, записывают. То, о чем мы мечтали. Раньше не было даже 200 долларов заплатить Вадику, а теперь у нас тут целая движуха", – поделился рэпер.