Впала від ляпаса, – Христина Соловій вперше зізналася, що колишній вдарив її
Джерело:"Ебаут"
Христина Соловій розповіла про негативний досвід у своїх попередніх стосунках. Співачка зізналася, що через ревнощі отримувала ляпаса від свого колишнього.
Загалом дівчина поділилася, що частою стає "жертвою ревнощів". Вона зазначила, що зазвичай притягує до себе чоловіків, які спершу говорять, що позбавлені цього почуття, проте згодом, тією чи іншою мірою, в них це проявляється.
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Ляпас від екскоханого Соловій
Неприємний інцидент трапився, коли співачка зі своїм хлопцем були на вечірці. Туди прийшли журналісти, які знімали сюжет для телебачення. Відтак вони попросили Христину прокоментувати вихід альбому одного з рок-музикантів. В цей момент артист підійшов і палко поцілував дівчину, а вона навіть не встигла відреагувати.
Він спеціально це зробив, щоб привернути увагу. Мені тоді 24 роки було. Молода, зелена, не знала, як поводитися в такій ситуації,
– зазначила виконавиця.
Коли ж співачка поверталася з хлопцем додому й обговорювала ситуацію, яка трапилась, у них зав'язалася суперечка. Вони сварилися аж до повернення додому. Раптом, дівчина зрозуміла, що впала на ліжко від потужного ляпаса по обличчю. Христина Соловій зауважила, що пізніше навіть пробачила ексу цей вчинок. Втім, пара все одно через деякий час розійшлася.
"Ебаут" за участі Христини Соловій: дивіться відео онлайн
До слова, зараз Христині Соловій приписують роман з письменником та рок-музикантом Сергієм Жаданом.
Що відомо про ймовірний зірковий роман співачки
- Письменник і співачка пристрасно поцілувалися у кліпі на трек Христини Соловій "Юність". Цим вони неабияк підігріли чутки про стосунки.
- До того ж їх бачили разом на прогулянці в одному з київських парків, коли вони трималися за руки.
- В травні Жадан і Соловій разом з'явилися на пресконференції артбуку письменника "Птах". На заході письменник зі співачкою сиділи поруч і час від часу перешіптувалися та посміхалися одне одному.
- У Львові 24 червня на сольному концерті гурту "Жадан і Собаки" вони також заспівали спільну композицію. Артисти на сцені трималися за руки та обіймалися, що також підігріло увагу прихильників до взаємин між артистами.