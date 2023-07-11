Впала від ляпаса, – Христина Соловій вперше зізналася, що колишній вдарив її

Христина Соловій розповіла про негативний досвід у своїх попередніх стосунках. Співачка зізналася, що через ревнощі отримувала ляпаса від свого колишнього.

Загалом дівчина поділилася, що частою стає "жертвою ревнощів". Вона зазначила, що зазвичай притягує до себе чоловіків, які спершу говорять, що позбавлені цього почуття, проте згодом, тією чи іншою мірою, в них це проявляється.

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Ляпас від екскоханого Соловій

Неприємний інцидент трапився, коли співачка зі своїм хлопцем були на вечірці. Туди прийшли журналісти, які знімали сюжет для телебачення. Відтак вони попросили Христину прокоментувати вихід альбому одного з рок-музикантів. В цей момент артист підійшов і палко поцілував дівчину, а вона навіть не встигла відреагувати.

Він спеціально це зробив, щоб привернути увагу. Мені тоді 24 роки було. Молода, зелена, не знала, як поводитися в такій ситуації,

– зазначила виконавиця.

Коли ж співачка поверталася з хлопцем додому й обговорювала ситуацію, яка трапилась, у них зав'язалася суперечка. Вони сварилися аж до повернення додому. Раптом, дівчина зрозуміла, що впала на ліжко від потужного ляпаса по обличчю. Христина Соловій зауважила, що пізніше навіть пробачила ексу цей вчинок. Втім, пара все одно через деякий час розійшлася.

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До слова, зараз Христині Соловій приписують роман з письменником та рок-музикантом Сергієм Жаданом.

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