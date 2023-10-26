Вони просто дури, – Соловій розкритикувала співачок, які відмовляються виступати для військових

Нещодавно Христина Соловій долучилася до "Культурного десанту". Зокрема, вона вже встигла виступити для захисників на Донеччині.

Тепер співачка висловилась про артистів, які відмовляються долучатися до концертів для захисників. Вона наголосила саме на співачках і назвала їх дурами.

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Соловій розкритикувала співачок, які не виступають для ЗСУ

Днями у Харкові відбувся брифінг, присвячений культурній та психологічній підтримці українських військових. У заході взяли участь художній керівник "Культурного десанту" Олександр Ремез та відома співачка Христина Соловій, яка нещодавно приєдналася до проєкту.

У процесі розмови один з журналістів запитав про артистів, які відмовляються їхати на передову. На це Олександр Ремез відповів, що краще про них знає Коля Сєрга. Після чого Христина Соловій додала, що вважає таких співачок дурами.

Якщо мова йде про цих співачок, яких ми маємо на увазі, я не можу нічого сказати, окрім того, що вони просто дури,

– сказала виконавиця.

Також вона зазначила, що зараз з'явилося дуже багато перевзуванців та пристосуванців, які навчилися існувати в вигаданій інфраструктурі українського шоубізу і розуміють, як легко можна впливати на аудиторію.

Повне відео брифінгу: дивіться онлайн

Чим займається "Культурний десант" і хто до нього долучився

Проєкт, одним із засновників якого став Коля Сєрга, спрямований на підтримку захисників. Артисти, які долучаються до "Культурного десанту", виступають на передовій та в місцях реабілітації військових, підтримуючи їхній бойовий дух і морально-психологічний стан.

Серед знаменитостей, які підтримали проєкт, є Олександр Чемеров, Олександр Ярмак, Світлана Тарабарова, Павло Вишебаба, Міша Крупін, Даніель Салем та багато інших відомих культурних діячів.

Хто відмовився виступати на фронті

За словами Колі Сєрги є одна співачка, що постійно відмовляється. Як згодом виявилось, це Тіна Кароль. Артист зауважив, що виконавиця нібито боїться: "Вона за день (до концерту – 24 Канал) постійно "з'їжджала", відмовлялася. Ну, їй страшно було. І я розумію, що в неї є якісь причини, але базова – просто страх. Може, вона до госпіталів приєднається".

Після таких заяв фан-акаунт Тіни Кароль опублікував допис, у якому спростував слова Колі. Вони поширили серію фото та відео з виступів співачки для ЗСУ і наголосили, що вона багато і часто їздить на фронт з концертами для військових, проте не публікує це з міркувань безпеки. Під публікацією інші користувачі згадали, що виконавиця раніше виступала для воїнів АТО. Крім того, у 2005 році Кароль з миротворчою місією їздила в Ірак.