Боляче, – Христина Соловій показала щемливе відео із загиблим на війні Ростиславом Янчишеном

Українська співачка Христина Соловій опублікувала щемливе відео з Ростиславом Янчишеним, який днями загинув на фронті, захищаючи Україну. У ролику артист театру Одеської опери та балету танцював під її пісню "Тримай".

Минулого тижня у боях з окупантами загинув артист балету Ростислав Янчишен, який у перші дні війни пішов добровольцем до лав ЗСУ. Христина Соловій вирішила нагадати про танцівника.

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Співачка вшанувала пам’ять загиблого артиста. Соловій поділилася відео, на якому Ростислав Янчишен ніжно танцює під її пісню.

Боляче зараз дивитися на цей прекрасний танець під мою пісню. На відео артист театру Одеської опери та балету — Ростислав Янчишен. Днями він загинув у війні. Хочу, аби про нього не забули. Хочу, аби весь світ знав!,

– написала вона.

Христина зазначила, що на захист України стають найкращі з людей, і це добре знає ворог. "Росіяни продовжують свою криваву розправу вже третє століття поспіль лише за те, що ми є", – вважає вона.

Соловій заявила, що попри цинічні зусилля окупантів, їм не знищити українську націю й українську культуру. "Не вийняти з неї душу! Слава Україні!", – додала співачка.

У коментарях до допису Христини Соловій українці болісно відреагували на втрату Ростислава:

"Це шедевр, який повинен бачити весь світ. Наші воїни, наші янголи, дякую вам за життя".

"Боже, як болить за кожного із нас".

Насправді герої вмирають. І від цього нестерпно боляче. Він завжди буде в нашій пам'яті і серцях. Тепер він захищає нас з небес. Вічна слава Герою України!

"Серце рветься… слава і вічна пам’ять!"

"Клята Росія. Не забудемо і не пробачимо".

"Героям слава! Світла пам'ять..."

Що відомо про Ростислава Янчишена

Він народився 20 травня 1991 року в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області.

Отримавши хореографічну підготовку у київському мистецькому виші, він потрапив за розподілом в Одеський національний академічний театр опери та балету, де працював артистом балету.

Водночас мистецька діяльність не була перешкодою для активної громадянської позиції Ростислава. Він разом із балетною трупою театру об’їздив чимало країн.

До слова, співачка Ірина Федишин написала зворушливе звернення до свого покійного брата Романа Климковича, який загинув у бою під Бахмутом. 23 квітня військовому мало б виповнитися 34 роки. Вона розчулила мережу відео з кадрами Романа.