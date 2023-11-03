Христина Соловій помолилась, "аби нікому не доводилося каятися за любов": фото з Італії

3 листопада 2023, 10:39
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Христина Соловій

Після скандалу навколо кліпу "Серце" Христина Соловій відправилась до Італії. Вона опублікувала лаконічну відповідь на всю дискусію довкола відео.

Христина Соловій на своїй сторінці в інстаграмі показала кадри з Італії. Співачка поїхала на невеликий відпочинок після бурхливих обговорень її пісні й кліпу в дуеті з Жаданом.

До слова Вони просто дури, – Соловій розкритикувала співачок, які відмовляються виступати для військових

Христина Соловій "помолилась" за рівність

На одному з фото з Італії артистка позувала перед скульптурою Діви Марії на колінах, склавши руки у молитві.

Аби у моїй країні ніколи нікому не доводилося каятися за любов,
– написала Христина Соловій.

Після напису співачка додала емоджі у вигляді веселкового прапора на підтримку ЛГБТ. 


Христина Соловій про ЛГБТ / Фото з інстаграм-сторіз

Також Христина Соловій ділилась кадрами у купальнику на пляжу.  

"З новими силами повертаюся працювати на перемогу", – написала артистка.

Що відомо про скандальний кліп Соловій та Жадана

  • Відеоробота на дуетну пісню "Серце" знімалась у церкві, що обурило багатьох християн. Та церква виступила проти кліпу через сцену поцілунку ЛГБТ-пари (важливо, що вона не знімалась у храмі). Парафія храму святого Андрія закликала музикантів видалити кліп.
  • Увесь скандал активно коментував священник Юстин Бойко. Він навіть повідомляв про можливе звільнення керівництва церкви УГКЦ святого Андрія Первозванного, де були знімання. Та поки що цього робити не будуть. Однак у Львівській архиєпархії УГКЦ після дискусій щодо кліпу заборонили зйомки у храмах без дозволу ієрархів
Автор: Марія Касій