Христина Соловій помолилась, "аби нікому не доводилося каятися за любов": фото з Італії

Після скандалу навколо кліпу "Серце" Христина Соловій відправилась до Італії. Вона опублікувала лаконічну відповідь на всю дискусію довкола відео.

Христина Соловій на своїй сторінці в інстаграмі показала кадри з Італії. Співачка поїхала на невеликий відпочинок після бурхливих обговорень її пісні й кліпу в дуеті з Жаданом.

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Христина Соловій "помолилась" за рівність

На одному з фото з Італії артистка позувала перед скульптурою Діви Марії на колінах, склавши руки у молитві.

Аби у моїй країні ніколи нікому не доводилося каятися за любов,

– написала Христина Соловій.

Після напису співачка додала емоджі у вигляді веселкового прапора на підтримку ЛГБТ.



Христина Соловій про ЛГБТ / Фото з інстаграм-сторіз

Також Христина Соловій ділилась кадрами у купальнику на пляжу.

"З новими силами повертаюся працювати на перемогу", – написала артистка.

Що відомо про скандальний кліп Соловій та Жадана