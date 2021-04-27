Христина Решетник захопила образом у трендовому зеленому костюмі на Мальдівах: фото

Телеведучий Григорій Решетник разом із дружиною та синами відпочивають на Мальдівах. Христина не втрачає нагоди похизуватися фігурою в купальниках, а також демонструє варіанти яскравих літніх образів. Вона позувала на білосніжному пісочку в костюмі трендового зеленого кольору.

Христина Решетник насолоджується довгоочікуваною відпусткою. Вона мріяла про відпочинок на березі океану й тепер ділиться з прихильниками яскравими світлинами звідти.

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Стильний look Христини Решетник на Мальдівах

Зіркова дружина постала перед камерою, стоячи на білосніжному пісочку на тлі океану. Христина для прогулянки узбережжям обрала легкий літній костюм трендового зеленого кольору. Він складався з шортів та сорочки, під яку дівчина одягнула білий топ.

Таке вбрання Решетник поєднала з коричневим літнім взуттям. Волосся вона зібрала у хвіст ззаду, на обличчя не наносила косметику і довершила look великими сонцезахисними окулярами. В руці жінка тримала велику солом'яну сумку.

"Насолоджуюся кожним моментом", – написала Христина в публікації.



Христина Решетник в зеленому костюмі на Мальдівах / Фото з інстаграму Христини Решетник



Христина Решетник в зеленому костюмі на Мальдівах / Фото з інстаграму Христини Решетник

Такий пляжний аутфіт не залишився без уваги підписниць зіркової дружини. Христина для багатьох дівчат є прикладом і надихає прихильниць на красиві образи. Тому вони залишають в коментарях багато приємних слів на її адресу.