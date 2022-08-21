Маленький Олександр отримав травму під час вечірньої прогулянки. На щастя, зараз все добре, однак вечір 20 серпня для Решетників був стресовим.

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Христина Решетник розповіла про травму сина

Ввечері сім'я Решетників відправилася на вечірню прогулянку, після якої Григорій та Христина планували дивитися бій-реванш Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Однак плани змінилися.

Старші сини Решетників – Іван та Дмитро на прогулянці вирішили погратися з молодшим братиком і взяли його на руки. Але хлопці не змогли втримати Олександра та впустили його. На білій кофті Христини залишилися сліди крові. Увесь вечір вона займалася травмою сина. Та на ранок вже добре. Сашко знову грається з братиками та батьками.

Словом, гуляли, все було добре. Але брати вирішили пограти з меншим, підняли на руки й не втримали. І це реально секунда. Навіть не встигла підбігти,

– поділилася з підписниками Христина.



Молодший син Решетників травмувався / Скриншот інстаграм-сторіс Христини Решетник



Молодший син Решетників травмувався / Скриншот інстаграм-сторіс Христини Решетник