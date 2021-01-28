Христина Решетник зачарувала мережу романтичним фото з коханим

Один із найпопулярніших українських телеведучих Григорій Решетник вкотре замилував мережу чарівним фото з дружиною. Його кохана Христина поділилася в мережі яскравим знімком, де позує з чоловіком неймовірно щасливою.

Джерело: інстаграм Христини Решетник

Христина та Григорій Решетники нещодавно стали багатодітними батьками. Тепер вони виховують трьох синів та насолоджуються новим статусом. У соцмережах часто поширюють світлини з дітьми, а також публікують спільні фотографії.

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Нове фото Христини та Григорія Решетників

Зіркова дружина оприлюднила знімок, де зображена у міцних обіймах коханого. Христина та Григорій постали перед камерою у червоних світшотах, що додало кадрові яскравих кольорів. Дівчина вклала волосся рівно, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах і нюдовим блиском на губах, яким підкреслила натуральну красу.

Закохані дивилися у камеру, щиро усміхалися. Вони обожнюють проводити час разом та радіють спільним моментам.



Христина Решетник з чоловіком / Фото з інстаграму Христини Решетник

За акаунтом Христини стежать понад 200 тисяч користувачів мережі. У коментарях цієї публікації вони залишають приємні слова на адресу пари.