Один из самых популярных украинских телеведущих Григорий Решетник в очередной раз очаровал сеть волшебным фото с женой. Его любимая Кристина поделилась в сети ярким снимком, где позирует с мужем невероятно счастливой.

Источник: инстаграм Кристины Решетник

Кристина и Григорий Решетники недавно стали многодетными родителями. Теперь они воспитывают троих сыновей и наслаждаются новым статусом. В соцсетях часто распространяют фотографии с детьми, а также публикуют совместные фотографии.

Смотрите также Жена Григория Решетника показала фото с тремя сыновьями: яркие кадры

Новое фото Кристины и Григория Решетников

Звездная жена обнародовала снимок, где изображена в крепких объятиях любимого. Кристина и Григорий предстали перед камерой в красных свитшотах, что придало кадру ярких цветов. Девушка уложила волосы ровно, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах и нюдовым блеском на губах, которым подчеркнула натуральную красоту.

Влюбленные смотрели в камеру, искренне улыбались. Они обожают проводить время вместе и радуются общим моментам.



Кристина Решетник с супругом / Фото из инстаграма Кристины Решетник

За аккаунтом Кристины следят более 200 тысяч пользователей сети. В комментариях к этой публикации они оставляют приятные слова в адрес пары.