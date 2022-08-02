Уже йдуть до РАЦСу, – Христина Решетник про племінника з фронту та його кохану

Дружина ведучого Григорія Решетника – Христина поділилася історією племінника, який захищає Україну на фронті. Володимир приїхав додому на кілька днів та зробив пропозицію коханій, з якою вже має четверо спільних дітей.

Сотні тисяч чоловіків зараз перебувають на фронті, а вдома їх чекають найрідніші. Розлуку з коханою переживає й племінник Христини Решетник – Володимир. Йому лише на кілька днів вдалося приїхати додому, тому чоловік наважився на важливий крок у житті.

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Племінник Христини Решетник одружився

Володимир та його дружина Катерина живуть разом вже тривалий час. Вони виховують чотирьох дітей, але досі не були одружені. Чоловік на кілька днів повернувся з фронту і вирішив виправити це – зробив пропозицію коханій.

Катерина неймовірно щаслива, швидко знайшла білу сукню, купила букет нареченої та разом з чоловіком і дітьми попрямувала до РАЦСу. Їхня історія вкотре доводить, що кохання сильніше за будь-які негаразди. Катерина та Володимир, як і багато інших українських сімей, живуть на два фронти: він – на військовому, а вона – на домашньому, виховує діток.

І, дивлячись на їхні обійми, розумієш, що українці не тільки борються за правду, свободу і незалежність, вони виборюють право на своє щастя,

– написала Христина.

Решетник опублікувала зворушливе відео того особливого для закоханих дня. Зовсім скоро Володимир повернеться до побратимів, продовжить наближати нашу перемогу, а Катерина чекатиме його вдома, але вже у новому статусі – дружини.

У коментарях підписники Христини засипають молодят компліментами.