Христина Решетник пояснила, чому в їхній сім'ї Новий рік святкують 30 грудня

Для всіх зірок шоу-бізу грудень – суперробочий місяць. Григорій Решетник не виняток. У новорічну ніч шоумен завжди працює, тож проводжає старий і зустрічає новий рік з сім'єю трохи раніше – 30 грудня.

Колеги вважають Григорія Решетника найбільш працьовитим ведучим країни, адже жодна інша зірка не веде так багато проєктів, весіль, корпоративів і приватних заходів, як він. Не дивно, що шоумен хапається за роботу й 31 грудня. Йому не вдається відкоркувати шампанське під бій курантів, тож з сім'єю Решетник святкує в переддень Нового року.

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З року в рік стається так, що саме в новорічну ніч нам не вдається бути вдома, бо наш тато завжди працює. Тому ми збираємося зустрічати Новий рік, проводжати старий трішки раніше, десь 30 грудня,

– поділилась Христина Решетник.

Цього року на святкування в Київ приїхали батьки Христини. Вони "гарно зібралися провести 2021 рік і зустріти 2022", а 31 грудня були на бенкеті в Трускавці.

До слова, новорічний стіл накривала дружина Григорія Решетника. Вона приготувала і легкі закуски, і цікавинки – паштет з тунця, різдвяну індичку. Однак королем застілля був улюблений салат ведучого – олів'є.

Григорій і Христина Решетники / Фото з інстаграму дружини шоумена

Нагадаємо, більшість українських знаменитостей святкували Новий рік не вдома: