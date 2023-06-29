"Люди гинуть, а комусь весело": дружина Решетника обурила мережу роликом з концерту Бейонсе

Ведучий Григорій Решетник разом з дружиною відвідав концерт Бейонсе у Польщі. Христина похвалилась відео з виступу зірки в мережі, але українців розізлив щасливий ролик на тлі трагедій в Україні.

Григорій та Христина Решетники приїхали днями до Варшави, щоб відвідати концерт Бейонсе у рамках її світового турне. Дружина телеведучого зізналась, що це було її мрією.

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Христину Решетник розкритикували за відео з концерту

Моя мрія сьогодні здійснилася. 5 років тому не вдалося потрапити на концерт Бейонсе, а цьогоріч вирішила – мрії повинні збуватися, бо життя непередбачуване… Словом, дозволила собі трішки перемикнутися і ділюсь з вами вайбом цього вечора,

– поділилась Христина Решетник.

Зіркова дружина опублікувала радісне відео з концерту, де вона підспівує та танцює під хіти американської виконавиці.

Українці не оцінили ролик від Христини Решетник. У мережі обурились та назвали відео недоречним у такий непростий час для країни. Фани висловлюють думку, що жити потрібно, але публікувати свої розваги не слід.

"Як на мене, виставляти таке відео зараз недоречно. Люди страждають, а ви свідомо виставляєте свою радість. Як би чоловік, батько чи брат захищали нашу країну, то, думаю, що такого б відео не було";

"Чоловіку трьох дітей дали можливість не бути призваним, щоб сидіти вдома захищати дітей, а не тусити, поки його дітей захищають інші батьки";

"Я за те, щоб відволіктись, піти на концерт. Але зараз виставляти на показ, це трохи неправильно. Тим паче публічній людині";

"Схаменіться вже врешті-решт! Розвантажуйтесь, але не хизуйтесь! Майте повагу до тих, хто хоронить своїх дітей, батьків, чоловіків, братів... Люди, які в такі часи знаходять в собі сили хизуватись відпочинками, розвагами – ви бідні духовно, ви пусті";

Майте повагу до тих, хто хоронить своїх дітей, батьків, чоловіків, братів... Люди, які в такі часи знаходять в собі сили хизуватись відпочинками, розвагами – ви бідні духовно, ви пусті"; "Якби чоловік був на нулі, то не веселилися б так. У нашому місті гинуть мирні жителі , місто майже зрівняли з землею, немає куди повертатися, а комусь весело . Це у Запорізькій області. Неправильно це все, навіть огидно";

, місто майже зрівняли з землею, немає куди повертатися, . Це у Запорізькій області. Неправильно це все, навіть огидно"; "Так, здійснилася ваша мрія, то навіщо висвітлювати цю грандіозну подію? А повернетесь до Києва, будете знову скиглити, що ніч проводите в бомбосховищі?".

Українців розсердило відео Христини Решетник / Скриншоти з інстаграму

Варто додати, що є й ті, хто підтримує Христину:

"Боже, які душні коменти. "Зараз не можна ходити на концерти", то може лягти одразу у труну і чекати поки прилетить ракета? Якісь дивні. Завтра може і не настати, треба жити тут і зараз ";

"; "Так, війна в Україні, але якщо ж є можливість відволіктись, то тільки за. А саме головне те, що злі саме ті, хто хоче, але не має можливості втекти хоч на день".

Решетників критикують не вперше

Григорій Решетник має можливість виїжджати за кордон як багатодітний батько. Та мало не кожна його поїздка завершується критикою від шанувальників: