Дружина Решетника похвалилася однаковим образом із Зеленською й нарвалася на хейт: "Це неетично"
Джерело:Христина Решетник
Дружина телеведучого Григорія Решетника показала своїй аудиторії образ, схожий до вбрання Олени Зеленської на коронації Чарльза. Але таким порівнянням Христина лише нарвалася на критику від підписників.
Колаж Христина розмістила у своєму Instagram. Проте фотопорівняння з дружиною президента збентежило її фанатів.
До теми Сміливо й гаряче: Тіна Кароль показала ефектний образ, в якому виступить на Євробаченні
Решетник розповіла, що такий образ обрала на Новий рік і тоді отримала безліч компліментів.
А днями всі захоплювалися цим образом Олени Зеленської на коронації короля Великої Британії. Дуже тішить, що це вбрання від нашого українського дизайнера,
– написала вона.
Образи Христини Решетник та Олени Зеленської справді пошиті одним дизайнером Катею Сільченко, але в них видно відмінності.
Христина Решетник порівняла свій образ з образом Олени Зеленської / Скриншот
Проте таке фотопорівняння не сподобалися підписникам. Фоловери зірки вирішили, що Христина вчинила неетично, порівнявши себе з першою леді України. Підписники в коментарях "накинулися" на неї зі звинуваченнями та висміяли Решетник:
- "Вибачте, але це некультурне порівняння. Вам пасує, але це як сказати... “тю… я перша одягла",
- "Неетично порівнювати лук на собі та першої леді… Неочікувано від вас… Неймовірно красива перша леді і неймовірно красиві ви, але колаж не умісний!"
- "Вибачте, будь ласка, ну ви й зазв*здились. Куди ж вам до Олени Зеленської?",
- "Порівнювати себе з першою леді…має бути субординація. Ми живемо в непростому часі,багатьом бракує вихованості, а пихатості не позичати".
- "Авжеж Олена Зеленська надихнулась саме вашим луком. Пихатість просто неймовірна".
- "З усією повагою до українських жінок, але це неетично говорити, що жінки чи чоловіки будь-якої нації в чомусь кращі, ніж інші, тим більше говорити, що хтось комусь це довів... Є якась статистика чи рейтинг елегантності дівчат різних націй?".
До слова, днями Олена Зеленська взяла участь в обговоренні щодо гендерного розриву в оплаті праці. Вона постала в шоколадному костюмі та з хвилястою укладкою. Образ перша леді доповнила чорними туфлями та золотою підвіскою.