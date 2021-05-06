Христина Решетник підкорила трендовим повсякденним образом: яскраві фото

Дружина популярного телеведучого Григорія Решетника – Христина замилувала мережу красивим і стильним повсякденним аутфітом. У похмуру погоду вона постала перед камерою у яскравій куртці трендового зеленого кольору.

Христина Решетник є однією з найпопулярніших матусь в українському шоу-бізнесі. Вона активно ділиться новими світлинами з шанувальниками, розповідає новини з життя й диктує тренди багатьом модницям.

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Трендовий look Христини Решетник

Для прогулянки після дощу знаменита дружина обрала тепле й водночас стильне вбрання. Вона позувала на вулиці у білих обтислих штанах і куртці зеленого кольору, що актуальний цього сезону. Такий look Христина поєднала з білими кросівками.

Волосся Решетник розпустила, а на обличчя не наносила косметику. Вона не соромиться позувати на камеру без макіяжу й часто демонструє натуральну вроду. Головною прикрасою весняного образу Христини стала її щира усмішка.

"Готова поділитися сонцем, яке живе в мені", – написала жінка під фото.



Трендовий образ Христини Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник



Трендовий образ Христини Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник



Трендовий образ Христини Решетник / Фото з інстаграму Христини Решетник

За сторінкою Христини в інстаграму стежать 238 тисяч користувачів мережі, тому жодна її публікація не залишається без уваги. Після серії весняних фото фоловери вкотре засипали Решетник компліментами.