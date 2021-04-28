Христина Решетник у блакитному костюмі позувала на Мальдівах: фото нового образу

Телеведучий Григорій Решетник разом із дружиною та дітьми полетів на Мальдіви. Там сім'я насолоджується довгоочікуваним відпочинком. Також кохана Григорія показує яскраві пляжні образи. Вона позувала біля пальм у красивому блакитному костюмі.
Христина отримує задоволення від кожного моменту відпустки. Вона мріяла про той день, коли прокинеться на березі океану, прогуляється білосніжним пісочком та насолодиться красою райського куточка планети. А також зіркова дружина показує свої неймовірно красиві аутфіти.
До теми Христина Решетник захопила образом у трендовому зеленому костюмі на Мальдівах: фото
За особистою сторінкою Христини в інстаграмі стежать 236 тисяч користувачів мережі. Багато дівчат надихаються стилем дружини Решетника, тому вона часто показує свій look of the day.
Яскравий образ Христини Решетник на Мальдівах
Знаменитість босоніж позувала у надзвичайно красивій локації на тлі пальм, безмежного неба та океану. Для прогулянки Христина обрала літній костюм блакитного кольору, що складався з сорочки та шортів. Вбрання пошите з легкої тканини, тому для спекотної погоди на Мальдівах чудово підійшло.
Волосся Христини було мокрим. Ймовірно, ці кадри вона зробила незадовго після купання в океані. На обличчя жінка не наносила косметику й довершила пляжний look великими сонцезахисними окулярами.
Що ж за кольори тут такі?! Кожна пальма створена для фотосесій!
– написала Христина під фото.
Христина Решетник у блакитному костюмі на Мальдівах / Фото з інстаграму Христини Решетник
Христина Решетник у блакитному костюмі на Мальдівах / Фото з інстаграму Христини Решетник
Підписники Христини дуже активні, тому не залишають без уваги жодну публікацію. У коментарях вони висловлюють своє захоплення жінкою, засипають її компліментами.
- "Вам дуже личить! Надзвичайна!"
- "Які ноги!"
- "Красуня!"
- "Як яскраво!"
- "Красуня! І це мама трьох синів! Я в захваті!"