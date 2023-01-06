Зараз саме так і роблю, – Христина Горняк чесно зізналась, як переживає розставання

Христина Горняк заговорила про те, як переживає розставання. Вона зізналась, що всі моменти треба прожити достойно і дати собі час.

Колишня дружина Володимира Остапчука, схоже, більше не приховує те, що розійшлась з шоуменом. Вона відповіла на чергові запитання прихильників в інстаграм-сторіз.

Читайте також Аліна Гросу вперше прокоментувала чутки про розрив з росіянином Полянським

Як Христина Горняк переживає розрив

Нотаріусиня розповіла, що вважає, що рано чи пізно біль повинен завершитися. Тому потрібно дати собі час і все пережити достойно.

Точно потрібен час… Я живу таким принципом, що будь-який біль має свій кінець… Не буде рана кровоточити вічно. Тому дайте собі час та проживіть всі моменти достойно, я зараз саме так і роблю. А і ще… Все дається для досвіду, тому вчимося,

– поділилась Христина.



Христина Горняк про розрив з Остапчуком / Фото з інстаграм-сторіз

Згодом вона звернулась до шанувальників. Вона попросила їх не ставити одне й те саме запитання, а також не надсилати їй інформацію. Ймовірно, Христина Горняк мала на увазі кадри Володимира Остапчука з новою коханою.

, днями кохана Володимира Остапчука Катерина Полтавська натякнула на його новий статус . Вона поділилась, що цінує в чоловіках відсутність шкідливих звичок, до яких віднесла шлюб. Тож, ймовірно, Христина й Володимир розлучені.

"Уявіть, що є такі періоди, коли ви всі ставите мені одне й те саме запитання…або кидаєте якісь дописи, чи фото, і додатково в мене атака ЗМІ. Я б хотіла вас попросити, давайте проживати деякі періоди разом, але з меншим бажанням мене інформувати в чомусь. Все, що мені потрібно знати, Всесвіт мені завжди показує, а те, що ні – оберігає! Буду дуже вдячна за розуміння! Взагалі, як і казала, я нічого не коментую та не виношу на огляд. Я проживаю своє життя і свій досвід далі", – підсумувала Христина.

Христина Горняк про розрив з Остапчуком / Фото з інстаграм-сторіз