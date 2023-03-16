Колишня дружина Остапчука щиро відповіла, які вчинки розчаровують її в людях

Нотаріусиня Христина Горняк зізнавалась, що останнім часом переживає не найкращі моменти в житті. Вона відверто розповіла, які якості та вчинки розчаровують її в людях.

Колишня дружина Володимира Остапчука нещодавно зникла з соцмереж, але вже пообіцяла фанам, що якнайшвидше повернеться. Тож сьогодні вона відповіла на кілька запитань від шанувальників.

Дивіться також Маша Єфросиніна жорстко висловилася про деяких чоловіків: "Пухлопикі особи"

Що розчаровує Христину Горняк

Нотаріусиня чесно відповіла, які якості та вчинки розчаровують її в людях: серед них брехня та безпринципність. Так, днями вона потерпіла образу від когось близького, – але запевнила, що далі буде вірити людям.

Недотримання обіцянок, брехня, агресія, безпринципність, бажання зробити навмисно боляче. Але я не перестану вірити в людей і людям.



Христина Горняк про розчарування / Фото з інстаграм-сторіз

Христина Горняк додала, що не може розповісти всі деталі ситуації, що з нею сталась. Вона не натякала, чи пов'язано це з її колишнім чоловіком Володимиром Остапчуком.

"На жаль, я не все можу розповісти, але скажу так. Ситуація, яка склалась – мабуть, рано чи пізно мала статись. Як то кажуть, фінальний акорд. І найбільше в тій ситуації для мене важливе – моя кінцева реакція і рішення. А далі як доля вирішить, та інша сторона конфлікту. Я собою пишаюсь і це головне. І як би не було, усім сторонам ситуації бажаю всього найкращого. Люди цікаві і інколи потрібен час, щоб зрозуміти, хто є хто".