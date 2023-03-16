Бывшая жена Владимира Остапчука недавно исчезла из соцсетей, но уже пообещала как можно скорее вернется фанам. Сегодня она ответила на несколько вопросов от поклонников.

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Что разочаровывает Кристину Горняк

Нотариусина честно ответила, какие качества и поступки разочаровывают ее в людях: среди них ложь и беспринципность. Да, на днях она потерпела оскорбление от кого-то близкого, но заверила, что дальше будет верить людям.

Несоблюдение обещаний, ложь, агрессия, беспринципность, желание сделать намеренно больно. Но я не перестану верить в людей и людей.



Кристина Горняк о разочаровании / Фото с инстаграм-сториз

Кристина Горняк добавила, что не может рассказать все детали случившейся с ней ситуации. Она не намекала, связано ли это с ее бывшим мужем Владимиром Остапчуком.

"К сожалению, я не все могу рассказать, но скажу так. Сложившаяся ситуация – пожалуй, рано или поздно должна была произойти. Как говорится, финальный аккорд. И больше всего в той ситуации для меня важно – моя конечная реакция и решение. А дальше как судьба решит, и другая сторона конфликта. Я собой горжусь и это главное. И как бы ни было, всем сторонам ситуации желаю всего наилучшего. Люди интересны и иногда нужно время, чтобы понять, кто есть кто".

Напомним, на днях Кристина Горняк призналась, что переживает непростые моменты жизни. Сначала ее "подкосил" коронавирус, а впоследствии произошла неприятная ситуация в личной жизни.