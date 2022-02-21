Ховає живіт за сукнями: голлівудська зірка Міла Йовович вчетверте вагітна, – ЗМІ

Американська акторка українського походження Міла Йовович, схоже, вчетверте готується стати мамою. Днями її підхопили папараці з округлим животом, який вона приховала за сукнею.

Два дні тому 46-річна зірка прибула на червону доріжку у Каліфорнії у сріблястій сукні, спідниця якої ледь підкреслювала її живіт. Можливо, це була невдала поза Міли або ж кілька зайвих кілограмів, проте світові ЗМІ вже гомонять про те, що акторка готується вчетверте стати мамою.

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Міла Йовович на червоній доріжці 19 лютого / Фото Getty Images

Зокрема зірку підловили журналісті на відкритті клубу Prada Mode у Лос-Анджелесі минулого тижня, де Міла одягнула рожеву сукню прямого крою. Пильні фанати теж помітили, що фігура акторки зазнала змін. Вона була дуже радісною та щасливою на фото, а поруч з нею був її коханий Пол Андерсон.

Наразі ні Міла, ні її чоловік-режисер не коментують чуток ЗМІ та здогадок фанатів. Наразі вони займаються вихованням доньок Евер Габо, Дешілл Іден та Ошин Ларк. Зазначимо, що до шлюбу з Полом жінка була двічі одружена.



Діти Міли Йовович / Фото з інстаграму акторки