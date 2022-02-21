Два дня назад 46-летняя звезда прибыла на красную дорожку в Калифорнии в серебристом платье, юбка которого едва подчеркивала ее живот. Возможно, это была неудачная поза Милы или же несколько лишних килограммов, однако мировые СМИ уже говорят о том, что актриса готовится в четвертый раз стать мамой.

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Мила Йовович на красной дорожке 19 февраля / Фото Getty Images

В частности звезду подловили журналисты на открытии клуба Prada Mode в Лос-Анджелесе на прошлой неделе, где Мила надела розовое платье прямого покроя. Бдительные фанаты тоже заметили, что фигура актрисы претерпела изменения. Она была очень радостной и счастливой на фото, а рядом с ней был ее возлюбленный Пол Андерсон.

Фото влюбленной пары смотрите здесь.

Пока ни Мила, ни ее муж-режиссер не комментируют слухов СМИ и догадок фанатов. Сейчас они занимаются воспитанием дочерей Эвер Габо, Дэшилл Иден и Ошин Ларк. Отметим, что до брака с Полом женщина была дважды замужем.

Дети Милы Йовович / Фото из инстаграма актрисы