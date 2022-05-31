Кияни ніколи не забудуть затори на виїзді з міста 24 лютого. Всі тікали на захід України. Ведучий "Нового каналу" та громадський діяч Олександр Педан із сім’єю теж миттєво зібралися й вирушили у рідний Хмельницький. Але думки про столицю не полишали.

До слова Ледь не дійшло до депресії, – Педан поділився, як його діти переживають війну

"Як я хотів поїхати в Київ… За кілька тижнів після початку війни вперше повернувся у столицю. Потрібно було перевірити, чи все добре, плюс, у холодильнику залишилась їжа. До того ж ми всі виїхали в зимовому одязі. Дорослі ще якось так, але діти… Вони не могли ходити в теплих речах. Тож треба було їхати. Вирішили, що то буде завтра. Бо не було зрозуміло, коли слушний час їхати до Києва. Там прилітало майже щодня", – розповів Олександр Педан Сергію Нікітюку в YouTube-проекті "Нового каналу" "Предметка".

Педан поділився, що поїхав у столицю з мамою – вона йому забезпечила спокійний в'їзд у місто на блокпостах.

Я вирушив із мамою. Це було правильне рішення, тому що на блокпостах бачили, що спереду сидить жінка поважного віку, і були налаштовані спокійніше. Коли ми під’їжджали до Києва, то дізналися, що на дві доби запровадили комендантську годину. Я хотів переночувати, зробити всі свої справи. Але зрозумів, що маю чотири години на все про все. Влетів у Київ, швидко поїздив по всіх запланованих місцях, поки мама поралася вдома. І ми встигли виїхати, – розповів ведучий.



Олександр Педан / Фото пресслужби

Педан зізнається, що відчуття тоді були справді особливі.

"Київ був інший. Наче протитанковий шип на дорозі, колючий, – ділиться ведучий. – Приїжджаєш і бачиш: неймовірно мало людей, мало машин, всюди блокпости, маленькі вулички перегороджені блоками, постійно перевіряють документи. Але менш рідним Київ від цього не став! Я їхав, розумів, що стрьомно, але усміхався. Коли зайшов до своєї оселі, то хотілося лягти на підлогу і там спати".

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