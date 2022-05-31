Киевляне никогда не забудут пробки на выезде из города 24 февраля. Все убегали на запад Украины. Ведущий "Нового канала" и общественный деятель Александр Педан с семьей тоже мгновенно собрались и отправились в родной Хмельницкий. Но мысли о столице не оставляли.

К слову Едва не дошло до депрессии, – Педан поделился, как его дети переживают войну

"Как я хотел поехать в Киев… Через несколько недель после начала войны впервые вернулся в столицу. Нужно было проверить, все ли хорошо, плюс, в холодильнике осталась еда. К тому же мы все выехали в зимней одежде. Взрослые еще как-то так, но дети… Они не могли ходить в теплых вещах. Поэтому нужно было ехать. Решили, что это будет завтра. Потому что не было понятно, когда удобное время ехать в Киев. Там прилетало почти каждый день", – рассказал Александр Педан Сергею Никитюку в YouTube-проекте "Новый канал" "Предметка".

Педан поделился, что уехал в столицу с мамой – она обеспечила ему спокойный въезд в город на блокпостах.

Я отправился с мамой. Это было правильное решение, потому что на блокпостах видели, что спереди сидит женщина преклонного возраста, и были настроены спокойнее. Когда мы подъезжали в Киев, то узнали, что на двое суток ввели комендантский час. Я хотел переночевать, сделать все свои дела. Но понял, что у меня есть четыре часа на все обо всем. Влетел в Киев, быстро поездил по всем запланированным местам, пока мама возилась дома. И мы успели уехать,

– рассказал ведущий.



Александр Педан / Фото прессслужбы

Педан признается, что ощущения были действительно особенные.

"Киев был другой. Словно противотанковый шип на дороге, колючий, – делится ведущий. – Приезжаешь и видишь: невероятно мало людей, мало машин, везде блокпосты, маленькие улочки перегорожены блоками, постоянно проверяют документы. Но менее родным Киев от этого не стал!" Я ехал, понимал, что сдержанно, но улыбался. Когда зашел в свой дом, то хотелось лечь на пол и там спать".

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