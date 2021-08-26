Хотіла піти додому, – Анна Різатдінова пригадала невдалі побачення з хлопцями

Призерка Олімпійських ігор Анна Різатдінова ще не знайшла чоловіка своєї мрії. На шляху до його зустрічі дівчина побувала на багатьох побаченнях. Днями зірка пригадала найбільш невдалі зустрічі з хлопцями.

У кожного хоч раз у житті траплялося невдале побачення. Під час зйомок шоу "Хто зверху?" бронзова призерка Олімпійських ігор Анна Різатдінова розповіла про свій досвід незручних ситуацій з хлопцями.

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Анна Різатдінова про невдалі побачення

За словами знаменитості, найбільш незручно тоді, коли з хлопцем просто не було про що поговорити. Таких побачень в Анни Різатдінової було безліч.

Найбільш незручно, коли починається отаке мовчання. І ти намагаєшся звідкись витягнути теми для бесіди, хоча насправді просто хочеш піти додому,

– зізналась олімпійська чемпіонка.

"Були незручні моменти, коли хлопець писав: "Нумо зустрінемось". Я розумію, що добре до нього ставлюся, але не як до хлопця, а як до друга. Не можу відмовити йому, але й прийняти запрошення теж не можу", – поділилась зірка.

Анна Різатдінова зізнається, що дарували їй різноманітні речі – і коштовні, і не надто. Але найдорожче, що залишило відбиток на серці, це подарунки від близьких людей.

Наприклад, в мене є хрестик від мами. Вона його освячувала ще в Сімферополі. Від тата маю спеціальний стелаж для медалей,

– розповіла Різатдінова.



Анна Різатдінова / Фото "Нового каналу"

Цікаво, що схожий досвід отримала героїня 2 сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч. Їй також часто хотілося піти з побачення додому, однак вона ніколи не втікала.

Співачка знайшла інший метод уникати таких хлопців: "Я просто починала погано поводитися. Після цього хлопець мені не дзвонив, не писав. Він розумів, що я не та людина, з якою він хоче зустрічатися".