Перший концерт у межах європейського туру відбудеться у Варшаві. Хор виступатиме 8 та 9 листопада, а квитки вже майже розкуплені, пише Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку.

Найпопулярніший трек – "Цей сон" у виконанні вокалістів, уже за лічені дні звучатиме у різних містах Європи. Окрім Польщі, хор співатиме у Німеччині, Франції, Великій Британії, Чехії, Австрії тощо.