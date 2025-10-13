Перший концерт у межах європейського туру відбудеться у Варшаві. Хор виступатиме 8 та 9 листопада, а квитки вже майже розкуплені, пише Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку.
Найпопулярніший трек – "Цей сон" у виконанні вокалістів, уже за лічені дні звучатиме у різних містах Європи. Окрім Польщі, хор співатиме у Німеччині, Франції, Великій Британії, Чехії, Австрії тощо.
Цей тур – мандрівка пам'яттю, емоціями й музикою, яку впізнаєш з перших нот. Це "Гомін" – хор, що вміє торкатися серця,
– йдеться в описі.
Квитки вже давно доступні у продажу, тому покваптесь, адже вони розлітаються дуже швидко. Придбати їх можна на сайті mticket.eu.
Та і це ще не всі новини від організаторів. Виявляєтесь, гастролі хору також заплановані й за океаном.
Весною 2026 року "Гомін" планує приїхати з концертами до США. Точні дати будуть відомі згодом.
А поки рекомендуємо подивитись на відео, з якого хор "Гомін" став популярним на всю Україну, а, можливо, і на світ.
Головне про хор "Гомін"
- Муніципальний хор "Гомін" було засновано у 1980-х роках. Виконавці співають не тільки народні пісні, а й твори хорових композиторів Європи та Америки й сучасні треки.
- У 2023 році "Гомін" став частиною Львівського органного залу. Головний диригент і художній керівник – Вадим Яценко.
- Хор був учасником й лауреатом всеукраїнських та міжнародних конкурсів, провів безліч виступів в Україні та за кордоном. У 2024 році став найкращим хором України за версією Національного рейтингу інформаційної агенції Укрінформ "Інфобум-Класична Музика 2024".