Першу половину автівок вдалося закупити, відремонтувати та передати на фронт завдяки донатам, які робили відвідувачі концертів хору "Гомін". Їх передали 20 жовтня на Замковій площі в Луцьку, пише 24 Канал.

Кошти на автомобілі для Збройних Сил України збирають протягом всеукраїнського туру хору "Гомін", організованого TEATR.org.ua. Колектив планує зібрати 10 мільйонів гривень.

Історія цього великого збору, який ми назвали "Народний гомін", почалася коли ми зібрали 1 мільйон гривень для Головного управління розвідки. Нам це вдалося доволі швидко, тому вирішили масштабуватися,

– розповів художній керівник хору "Гомін" Вадим Яценко.

Співзасновник TEATR.org.ua Назар Грищук додав, що "Народний гомін" – це збір на 50 автівок для 50 підрозділів.

Гор "Гомін" передав 25 автівок ЗСУ / Фото пресслужба

Велику ціль розділили на два етапи, щоб якнайшвидше відправити пікапи на фронт. Закупівлею, ремонтом і доставленням авто займаються фонд "Добромобіль" і ГО "Об'єднання активіст".

Хочемо подякувати великій команді хору "Гомін" та TEATR.org.ua за те, що ті підрозділи, які отримають ці автівки, не чекатимуть на них рік-два, як це часто буває. Вони отримають машини дуже швидко після запиту,

– сказав голова фонду Володимир Черняк.

Автомобілі відправилися з Луцька на різні напрямки. Один із пікапів поїхав в частину офіцера групи інформації та комунікації військової частини 3053 Національної гвардії України Василя Трикуліча.

Важливо! Хор "Гомін" продовжує свій всеукраїнський тур із програмою ретро-пісень "Цей хор, цей хор мені щоночі сниться", а 6 листопада стартує європейський тур колективу, тож збір "Народний гомін" триває.

Гор "Гомін" передав 25 автівок ЗСУ: відео пресслужба

