Вона записала відео про "Холостяк".

Анастасія Юзьвак розповіла, що на проєкті "Холостяк" немає жодного сценарію. Вона зазначила, що сцени не перезнімають, але є виняток – це реклами.

Ось там ми вже перезнімали декілька разів один кадр. Наприклад: "Олександре та Анастасіє, подивіться одне одному в очі", "Олександре та Анастасіє, візьміться за руки, попийте чаю чи вина",

– поділилась Юзьвак.

Дівчина пригадала, що редактори могли пропонувати дівчатам теми для обговорення.

Ми живемо з дівчатами 24/7. Під кінець шоу ми обговорили вже все, всіх, ми все про всіх знаємо. Немає місця там вже для обговорення. Нам потрібно на камеру щось цікаве обговорювати. Редактори могли дати нам теми, і ми починали їх розкручувати для вас у цікавому форматі,

– розповіла вона.

"Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях, яка брала участь у 10 сезоні "Холостяка", розповіла про залаштунки проєкту в подкасті, що вийшов на ютуб-каналі MAKAREVYCH.

