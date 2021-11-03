"Холостяк" Михайло Заливако відверто розповів про життя з Анною Богдан

Головний герой "Холостяка-11" Михайло Заливако живе разом зі своєю обраницею Анною Богдан. Чоловік хотів зробити коханій сюрприз, подарувати квіти, але все вийшло не так, як очікував.

Михайло та Анна не приховують почуття один до одного, часто публікують в мережі спільні фото та разом з'являються на заходах. І часто тішать приємними сюрпризами.

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Михайло Заливако про сюрприз для коханої

Чоловік хотів приїхати додому, зробити Ані сюрприз, подарувати квіти, але вона поїхала на тренування. Дівчина не здогадувалася, що він планує й попросила забрати посилки з двох різних відділень пошти: "А я ж не скажу, що їду з квітами. В результаті, поки я катався, вона поїхала". Тому вкотре переконався, що варто діяти не так, як задумав, а як потрібно тут і зараз.

У дописі він показав два фото: перше – як планував зайти додому, друге – як це було насправді.

Очікування та реальність / Фото з інстаграму Михайла Заливаки

Текст публікації Михайла Заливаки:

Очікування та реальність. Хотів приїхати додому, зробити сюрприз і подарувати квіти, але Аня поїхала на тренування. Ще "намалювалася" звідкись ця пошта (бо Аня не думала, що я збираюся робити й попросила забрати посилки у двох різних відділеннях. А я ж не скажу, що з квітами їду). В результаті, поки я катався, вона поїхала.

Ось так мені хотілося зайти додому після дороги, а ось як я зайшов насправді.

Сам сміюся з того, що ми так часто програємо різним сценаріям: як зайдемо і щось скажемо, як поцілуємо чи щось зробимо в різних ситуаціях. А потім виходить ось так. І взагалі не так, як ти планував. Тому сам вкотре переконуюся, що сценарій непотрібний. Тільки тут і зараз. На місці розберемося.